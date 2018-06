Alkolenker ohne Führerschein verursachte Unfall

Ein 55-jähriger alkoholisierter Pkw-Lenker hat am Montagnachmittag im Bezirk Deutschlandsberg einen Verkehrsunfall verursacht. Dabei wurden vier Personen verletzt, darunter ein fünfjähriges Kind.

Der 55-Jährige war am Montagnachmittag gegen 17.25 Uhr auf einer Gemeindestraße in Richtung Radlpass Straße unterwegs. Laut eigenen Angaben wurde der laut Polizei erheblich alkoholisierte Lenker, der zudem keine Lenkerberechtigung besitzt, von der Sonne geblendet und geriet in Folge auf die Gegenfahrbahn.

Frontalzusammenstoß mit vier Verletzten

Eine entgegenkommende 32-jährige PKW-Lenkerin konnte dem alkoholisierten Lenker nicht ausweichen und es kam zum Frontalzusammenstoß der Fahrzeuge. Im Fahrzeug der 32-Jährigen befanden sich auch ihr 34-jähriger Lebensgefährte und ihr fünfjähriger Sohn - alle drei wurden bei der Kollision unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das LKH Südweststeiermark eingeliefert. Der Alkolenker erlitt leichte Verletzungen - er lehnte die ärztliche Versorgung jedoch ab. Bei den Unfallfahrzeugen entstand ein Totalschaden.

Zeugenaufruf: Pkw erfasst Fußgängerinnen in Graz

Auch in Graz ereignete sich Montagabend ein Verkehrsunfall. Ein 35-Jähriger soll zwei Passantinnen mit dem PKW erfasst haben - dabei wurde eine Frau schwer und eine andere leicht verletzt.

Ein 35-jähriger PKW-Lenker fuhr Montagabend im Bezirk Lend in Graz auf dem Kalvariengürtel in Richtung Westen in eine Kreuzung ein. Zeitgleich wollten zwei Grazerinnen den Rad- und Fußgängerübergang von Norden in Richtung Süden überqueren. Der 35-Jährige stieß in Folge die 20-Jährige und die 24-Jährige mit der Frontseite seines Fahrzeugs nieder - dabei wurde die 20-Jährige leicht und die 24-Jährige schwer verletzt.

Widersprüchliche Aussagen

Der durchgeführte Alkoholtest verlief bei allen Beteiligten negativ. Aufgrund widersprüchlicher Aussagen über den Unfallhergang wird nun nach Zeugen des Verkehrsunfalls gesucht. Die Polizei bittet um Hinweise unter 059133/654100.