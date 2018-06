Versuchte Kindesentziehung in Bruck

Neuerlich ist es zu einer versuchten Kindesentziehung gekommen. Eine vermutlich psychisch kranke Frau wollte auf einem Spielplatz in Bruck/Mur ein fremdes Kind mitnehmen. Ein ähnlicher Fall hatte sich vor kurzem in Graz zugetragen.

Die wahrscheinlich geistig verwirrte 44-Jährige packte die Zweijährige auf einem öffentlichen Spielplatz in Bruck/Mur an der Hand und ging los. Die Mutter des Mädchens griff sofort ein, Passanten kamen ihr zur Hilfe. Vor der Polizei meinte die Verdächtige, dass sie das Kind von seiner Mutter retten wollte, so die Polizei am Dienstag.

„Mysteriöses Getränk gegeben“

Die Mutter hielt sich am Montag gegen 10.30 Uhr mit ihrer Tochter auf dem Spielplatz auf, als die 44-jährige Rumänin die Kleine mitnehmen wollte. Laute Schreie der Mutter machten Passanten aufmerksam und schließlich konnte die Frau - sie hat keinen festen Wohnsitz - gestoppt werden. Die alarmierte Polizei nahm die Verdächtige mit. Bei der Vernehmung gab sie an, dass die Mutter dem Kind ein mysteriöses Getränk gegeben habe. Daher habe sie das Mädchen retten wollen. Die Frau wurde in eine Nervenklinik gebracht und angezeigt.

Ähnlicher Fall im Grazer Augarten

Der neue Fall weist deutliche Parallelen zu einem Vorfall in Graz am 10. Juni auf. Ein vermutlich psychisch kranker Mann wollte im Grazer Augartenpark ein Kind vor den Augen seiner Eltern mitnehmen. Der 24-Jährige hatte sich den fünfjährigen Buben in einem eingezäunten Hundebereich geschnappt und machte sich mit ihm davon. Der Vater des Kleinen sowie ein Passant liefen dem Mann nach und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Verdächtige gab an, dass er dem Kleinen lediglich habe helfen wollen, da der Hundebereich nur unzureichend gekennzeichnet sei. Der Mann wurde ebenfalls in eine Nervenklinik gebracht.