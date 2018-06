Motorradfahrer in Thörl verunglückt

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Dienstag ein 58-Jähriger in Thörl im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ums Leben gekommen: In einer Linkskurve war er mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert.

Zu dem Unfall war es gegen 16.40 Uhr gekommen, als der 58-Jährige mit seinem Motorrad auf der Mariazellerstraße (B 20) unterwegs war. In einer Linkskurve kam ihm eine 45-Jährige in ihrem Pkw entgegen - die beiden Fahrzeuge stießen zusammen.

In Bachbett gestürzt

Nach dem Aufprall stürzte der Motorradlenker über eine Böschung in ein Bachbett. Er starb noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte. Laut einer Aussendung der Polizei wurden die Fahrzeuge zur Klärung des genauen Unfallhergangs sichergestellt. Die Mariazellerstraße war vorübergehend gesperrt.

Schweren Verletzungen erlegen

Seinen schweren Verletzungen erlegen ist am Dienstag auch ein 42-Jähriger aus Liezen, der am vergangenen Mittwoch mit seinem Motorrad auf der Triebener Straße (LB 114) in Pölstal im Bezirk Murtal gestürzt war - mehr dazu in Schwere Motorradunfälle forderten drei Verletzte (13.6.2018).