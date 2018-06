Mauerhofer bei RAAM schwer verletzt

Im Krankenhaus hat die erste Teilnahme von Thomas Mauerhofer am Race Across America (RAAM) geendet: Der Weizer Extremradsportler wurde von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Ausgezeichnet war Thomas Mauerhofer bei seiner RAAM-Premiere unterwegs gewesen - er lag an der dritten Position, als es Montagabend Ortszeit in einer Kleinstadt in Illinois zum schweren Unfall kam: Eine Autofahrerin fuhr bei Rot in eine Kreuzung ein, als der Oststeirer gerade links abbiegen wollte. Mauerhofer wurde von dem Wagen erfasst und durch die Luft geschleudert.

Halswirbel gebrochen

Dabei brach sich der Extremsportler einen Halswirbel - die Gefahr einer Lähmung stand im Raum. Umghend musste er sich in einem Spital einer Notoperation unterziehen. Informationen vom Mittwoch zufolge ist diese gut verlaufen. Sollte weiterhin alles gut gehen, soll Mauerhofer in ein paar Tagen nach Österreich überstellt werden.

Auf der Facebook-Seite des Oststeirers häufen sich die Genesungswünsche. Auch der überlegen Führende Christoph Strasser hat sich bei Mauerhofer und seinem Team gemeldet und seine Betroffenheit zum Ausdruck gebracht. Einen solchen Unfall sollte niemand erfahren müssen, das sei der absolute Albtraum.

Strasser auf Erfolgskurs

Strasser ist unterdessen auf dem Weg zu seinem insgesamt fünften Erfolg beim Race Across America. Der Steirer wird heute Abend Ortszeit im Ziel in Annapolis erwartet und könnte die fast 5.000 Kilometer lange Strecke tatsächlich in weniger als acht Tagen schaffen - mehr dazu in RAAM: Christoph Strasser auf Erfolgskurs (20.6.2018).

