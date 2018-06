Wohnungsbrand: Katze vor Flammen gerettet

In einem Mehrparteienhaus in Liezen ist am Mittwoch ein Brand ausgebrochen. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Gerettet wurde auch eine Katze.

Das Feuer war am Mittwoch im zweiten Stock eines Mehrpateienhauses ausgebrochen. Dabei wurden die Wohnung sowie das Stiegenhaus stark verraucht - die Brandursache war bis zuletzt unbekannt.

Katze aus Brandraum gerettet

Die alarmierten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Liezen rückten sofort aus. Mithilfe eines HD-Rohrs sowie schwerem Atemschutz führten diese die Löscharbeiten durch. Dabei konnte eine Katze aus dem Brandraum gerettet werden.

Feuerwehr Liezen-Stadt

Die Bewohner konnten sich selbstständig ins Freie retten - zwei Menschen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Roten Kreuz versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Die Löscharbeiten konnten nach einer Stunde beendet werden.