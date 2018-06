Strasser bringt fünften RAAM-Sieg ins Ziel

Christoph Strasser hat es geschafft: Der Steirer absolvierte auch die letzten Kilometer beim Extremradrennen Race Across America (RAAM) mit Bravour und brachte seinen bereits fünften Sieg ins Ziel.

Die 4.940 Kilometer absolvierte Strasser in acht Tagen, einer Stunde und 23 Minuten und erzielte dabei die zweitbeste Durchschnittsgeschwindigkeit in der RAAM-Geschichte. Mit dem neuerlichen Triumph stellte der 35-Jährige auch den Rekord des Slowenen Jure Robic ein - mehr dazu in sport.ORF.at.

Mauerhofer schwer verletzt

Im Krankenhaus hat die erste Teilnahme von Thomas Mauerhofer am Race Across America (RAAM) geendet: Der Weizer Extremradsportler wurde von einem Auto erfasst und schwer verletzt - mehr dazu in Mauerhofer bei RAAM schwer verletzt (steiermark.ORF.at).

