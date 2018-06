Grazer Kunstuni-Abos: Orgel bis Theatersport

Ein vielfältiges Programm von Bachs Orgelmesse bis zum Improvisationstheaterabend bietet die Kunstuniversität Graz (KUG) im Rahmen ihrer Abonnements 2018/19. Viel Wert wird weiterhin auf die Kunstvermittlung gelegt.

Im Hauptabo wird es im Stefaniensaal auch Kammermusik geben, kündigte Rektorin Elisabeth Freismuth an. Viel Wert werde weiterhin auf die Kunstvermittlung gelegt, wie Vizerektorin Elisabeth von Magnus hervorhob.

Auftaktkonzert am 3. Oktober

„Ausgezeichnet!“, heißt es gleich beim ersten Konzert im Hauptabonnement im MUMUTH (Haus für Musik und Musiktheater) der Kunstuni Graz am 3. Oktober. Klavier, Akkordeon und Saxofon stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung, in der die Preisträger internationaler Wettbewerbe präsentiert werden. Eine „Wilde Mischung“ aus Musik von Nino Rota und Kompositionen von Bernhard Lang für Brass Band werden Studierende der Richtung Performance practice in Contemporary Music gemeinsam mit dem Kammerensemble Institut Oberschützen auf die Bühne bringen (8.11.). Austragungsort ist der Stefaniensaal des Grazer Congress, wie Rektorin Freismuth im Pressegespräch darlegte.

Von Shcubert bis Bach

In dem prachtvollen Grazer Saal wird auch das Preisträgerkonzert der Sparte Streichquartett des internationalen Wettbewerbes „Franz Schubert und die Musik der Moderne“ zu hören sein. Das chinesisch-norwegische Simply Quartet wird Werke von Schubert und Bartok aufführen (20.11.) Am ersten Adventsonntag wird im Grazer Dom Bachs „Orgelmesse“ einer zeitgenössisch katholischen Messe gegenübergestellt. Das Auftragswerk zur „Grazer Messe“ wurden an den libanesisch-französischen Komponisten Naji Hakim vergeben, wie Gunther Rost, Vorstand des Instituts für Kirchenmusik und Orgel vorausblickte.

Freies Schauspiel nach Dürrenmatt

Im Bereich Schauspiel bereitet Regisseurin Claudia Bossard mit den Studierenden des zweiten und dritten Jahrgangs Schauspiel ein Stück frei nach Friedrich Dürrenmatt unter dem Titel „Romulus der Große oder Bitte erkläre mir den Syrien-Krieg!“ vor (Premiere im Jänner 2019). Joseph Haydns Oper „La fedelta premiata“ steht im Juni 2019 am Programm. Unter der musikalischen Leitung von Frank Cramer werden das Opernorchester und der Opernchor der KUG sowie Musiktheater-Studierende zu erleben sein. An zwei Abenden wird das MUMUTH im kommenden Mai auch wieder zum Jazzclub werden. Insgesamt umfasst das KUG-Abo zwölf Produktionen.

Neue Formen und Formate

Im breiten Spektrum des „abo@MUMUTH“ sind zeitgenössische Werke ebenso präsent wie die Suche nach neuen Formen und Formaten. Den Auftakt macht am 11. Oktober ein Konzert mit Werken eines Pioniers der computergestützten Komposition: Clarence Barlow. Der in Kalkutta geborene Komponist wird im Rahmen der Reihe Signale Graz „10001“ gemeinsam mit Studierenden des Instituts Elektronische Musik und Akustik und Mitgliedern des Ensemble Schallfeld seine Werke aufführen. Bezug auf Dostojewskijs Roman „Der Großinquisitor“ nimmt der gleichnamige Abend im György -Ligeti-Saal im Mai kommenden Jahres mit Orgelstudierenden, Bewegungschor und Licht-Design.

Für junges Pubilukm

Das Abo für junges Publikum zwischen sechs und zehn Jahren bringt vier Freitags-Konzerte, in denen die Bratsche, Akkordeon, Blockflöte und Saxofon im Mittelpunkt stehen. Abschlossen wird die Reihe im Juni 2019 mit der Improvisationstheater-Veranstaltung, in der zwei Mannschaften von Schauspiel-Studierenden gegeneinander Theater spielen („Theatersport“).

