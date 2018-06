„Jakob der Letzte“ bei den Roseggerfestspielen

Die Roseggerfestspiele zeigen im Jubiläumsjahr den bekanntesten Roman des steirischen Schriftstellers: „Jakob der Letzte“. Felix Mitterers Bearbeittung ist ab 7. Juli in Krieglach zu sehen.

175. Geburtstag und 100. Todestag sind der Grund, dass der steirische Dichter Peter Rosegger heuer so präsent ist wie schon lange nicht - mehr dazu in Die Steiermark ehrt Peter Rosegger sowie in Peter Rosegger: Waldbauernbub, Literat, Visionär.

Roseggerfestspiele Aufführungstermine: 7., 13., 14., 20., 21., 27. und 28. Juli sowie 3., 4., 10. und 11. August 2018.

Alle gehen, nur Jakob bleibt

In Krieglach, der berühmt gewordenen „Waldheimat“, wird aus diesem Anlass eine Bühnenfassung von „Jakob der Letzte“ gezeigt. In diesem Roman beschäftigte sich Rosegger mit der Geschichte des Bergbauern Jakob Steinreuter. Er lebt im kleinen Altenmoos - ein erfundener Ort - zu Zeiten des Bauernsterbens. Im Tal werben die Fabriken mit besserem Lohn, und nach und nach kaufen die Kapitalisten die Grundstücke. Alle gehen, nur Jakob bleibt, als letzter Bauer solange in Altenmoos, bis es zu einem dramatischen Ende kommt.

Kitschig ideale Parabel"

„Das für mich Spannende an ‚Jakob der Letzte‘ ist, dass es eine Verwurzeltheit in einer konkreten Situation, in einer ganz konkreten Zeit, an einem recht konkreten Ort hat. Trotzdem funktioniert der Stoff weit über diese Zeit, über diesen Ort hinaus. Wenn man die konkrete Verortung des Romans, die Bedrohung des Lebens auf den Bergbauernhöfen durch die Industrialisierung, das Aufkaufen der Wälder durch die neue Klasse der Kapitalisten, die Bedrohung der Lebensgrundlage einer bäuerlichen Minderheit etwas abstrahiert, dann wird das Stück eine fast kitschig ideale Parabel über einen sehr heutigen Konflikt: Wie gehen wir mit Veränderungen um? Müssen wir uns anpassen?“, erläuterte Regisseur Georg Schütky.

Mitterers Dramafassung neu inszeniert

Felix Mitterer bearbeitete das Werk für die Bühne, das ab 7. Juli im Veranstaltungszentrum Krieglach zu sehen sein wird.Mitterers Dramenfassung wurde 2013 bei den Roseggerfestspielen uraufgeführt und wird heuer in neuer Inszenierung gezeigt.

