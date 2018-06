Passantin auf Schutzweg von Pkw erfasst

Eine 31- Jährige ist Donnerstagfrüh im Bezirk Mariatrost in Graz auf einem Schutzweg von einem Pkw erfasst worden. Sie erlitt schwere Verletzungen.

Die 31-jährige Argentinierin wollte gegen 08.50 Uhr einen Schutzweg an der Kreuzung Hilmteichstraße im Bezirk Mariatrost in Graz überqueren. Zur gleichen Zeit bog eine 86-jährige Grazerin, die auf der der Auersperggasse in nordöstliche Richtung unterwegs war, nach links in die Hilmteichstraße ein.

31-Jährige erlitt Unterschenkelfraktur

Es kam zu einer Kollision zwischen dem Pkw und der Passantin. Bei dieser erlitt die in Graz wohnhafte Argentinierin eine Unterschenkelfraktur und wurde ins LKH Graz eingeliefert. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt - sie dürfte die Fußgängerin laut Polizei nicht gesehen haben.