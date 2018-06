Festwochenende für 800 Jahre Diözese

Die Diözese Graz-Seckau feiert ihr 80-jähriges Bestehen. Höhepunkt der Feierlichkeiten ist das zweitägige Jubiläumsfest am 23. und 24. Juni in Graz. Der Festgottesdienst am Sonntag wird vom ORF live übertragen.

Bereits am Samstag steht in Graz alles im Zeichen der Jubiläumsfeierlichkeiten. Die Zahl Acht spielt dabei eine große Rolle. Die Herrengasse wird zur „Kirchenmeile“.

„Botschaft für die Steiermark“

Am Samstag präsentiert die katholische Kirche auf acht Plätzen der Grazer Innenstadt die acht Jubiläumsthemen und kommt mit prominenten Gästen darüber ins Gespräch. Die Herrengasse bietet als „Kirchenmeile“ Einblicke in die Vielfalt kirchlicher Initiativen. Beim Festakt am Hauptplatz um 18:00 Uhr steht die „Botschaft für die Steiermark“ als Zukunftsimpuls im Zentrum.

Diözese Graz Seckau

Gottesdienst live aus dem Stadtpark

Am 24. Juni feiern Tausende Menschen aus allen steirischen Pfarren und viele Gäste aus Nah und Fern mit Bischof Wilhelm Krautwaschl am „Platz der Versöhnung“ im Grazer Stadtpark den Jubiläumsgottesdienst, der ORF überträgt ab 10:00 Uhr live - mehr dazu in Jubiläums-Messe live aus dem Grazer Stadtpark.

Buntes Begegnungsfest

Speis und Trank aus der „Genussregion Steiermark“, verschiedene Musik- und Gesangsgruppen und ein buntes Programm für die Kleinen sind die kulturellen und kulinarischen Zutaten für das anschließende Begegnungsfest.

Der Diözese Graz-Seckau gehören mehr als 820.000 Katholikinnen und Katholiken an.

Fragen zur Auseinandersetzung

Glauben wir an unsere Zukunft? Ist Armut unfair? Was würdest du morgen zurücklassen?“ Anhand dieser und weiterer sechs Fragen möchte sich die römisch-katholische Kirche in der Steiermark anlässlich des Jubiläums mit ihrer Vergangenheit, ihrer Gegenwart und ihrer Zukunft auseinandersetzen. Gefragt wird aber auch, was hinter sperrig klingenden Begriffen wie „bevollmächtigende Leitung“ oder „gabenorientierte Mitarbeiterschaft“ stehen könnte. Erste Ergebnisse sollen nun zum Jubiläum präsentiert werden.

