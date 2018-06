Polizei sucht Bankomat-Einbrecherbande

In Graz sind Unbekannte, die in der Nacht auf Donnerstag in einem Supermarkt in einen Bankomat einbrechen wollten, gestört worden und geflüchtet. Die Täter dürften für drei ähnliche Einbruchsversuche infrage kommen.

Die jüngste Tat ereignete sich in der Nacht auf Donnerstag im Grazer Bezirk Andritz. Dort waren die Einbrecher gegen 3.25 Uhr in den Verkaufsraum eines Supermarktes eingebrochen.

Von Zeugin beobachtet

Dort versuchten sie vermutlich durch Einleiten eines Gasgemisches den im Foyer befindlichen Geldausgabeautomaten aufzusprengen. Eine Zeugin bemerkte dies und alarmierte die Polizei, woraufhin die Täter ohne Beute flüchteten. Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung wurde ohne Erfolg abgebrochen. Wie viele Täter es waren, konnte die Frau nicht sagen.

Weitere Fälle im Juni

Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Steiermark übernommen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge könnte die Tat mit vorangegangenen ähnlich gelagerten Einbruchsversuchen seit 11. Juni 2018 in Sinabelkirchen im Bezirk Weiz, Graz und zuletzt Mittwoch in der Früh in Lang im Bezirk Leibnitz in Verbindung stehen. In Lang hatten die Einbrecher den Bankomat in einem Supermarkt-Foyer aufzusprengen versucht, dieser hatte jedoch standgehalten - mehr dazu in Unbekannte sprengten Geldautomaten.

Täter und Fluchtfahrzeug gesucht

Die Polizei sucht nach einem möglichen Fluchtfahrzeug: Es handelt sich um einen Pkw älteren Baujahres, vermutlich ein Mercedes der Serie W124. Dieser ist dunkel lackiert, mit serbischem oder bosnischem Kennzeichen. Besetzt war der Wagen bei den Taten laut Zeugen mit zumindest zwei Männern. Sachdienliche Hinweise sind an das Landeskriminalamtes Steiermark unter der Telefonnummer 059133-60-3333 erbeten.