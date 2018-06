Windpark auf der Pretul offiziell eröffnet

Auf der Pretul bei Mürzzuschlag ist am Freitag der 14 Windräder umfassende Windpark offiziell eröffnet worden. Mit dem Windpark können 22.000 Haushalte mit Strom versorgt werden. Ende Juni wird zum Tag der Offenen Tür geladen.

Auf rund 1.600 Meter Seehöhe gelegen, wurde der Windpark Pretul, der erste Windpark der Österreichischen Bundesforste (ÖBf), feierlich eröffnet.

Leistungsstärkster Windpark der Steiermark

„Der Öko-Windpark Pretul ist ein Vorzeigebeispiel für gelebte Nachhaltigkeit“, betonte Nachhaltigkeitsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP). „Als leistungsstärkster Windpark der Steiermark leistet er einen wichtigen Beitrag zur Energiewende und zur Wertschöpfung in der Region."

Bundesforste

47 Millionen Euro Gesamtinvestition

Georg Schöppl, Vorstand der Bundesforste für Finanzen und Immobilien, ergänzte: „Als Naturunternehmen spüren wir den Klimawandel besonders deutlich und setzen uns für Energiegewinnung aus erneuerbaren Energiequellen ein. Mit 47 Millionen Euro Gesamtinvestition ist der Windpark Pretul nicht nur die größte Investition der Bundesforste in der Unternehmensgeschichte, sondern auch ein wichtiger Impuls für die Region und zeigt, wie Wirtschaft, Gesellschaft und Ökologie gut zusammenspielen können.“

Ziele bis 2030

„Es braucht zukunftsweisende Projekte wie den Windpark Pretul, um unsere nationalen Energieziele erreichen zu können. Bis 2030 wollen wir 100 Prozent unseres Stromes aus erneuerbarer Energie erzeugen“, so Josef Plank, Generalsekretär Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus.

Erstes Betriebsjahr über Plan

Nach dem ersten Vollbetriebsjahr - mehr dazu in Windpark Pretul geht in Vollbetrieb - fällt die erste Bilanz mehr als positiv aus. „Der Windpark Pretul ist im ersten Betriebsjahr sehr gut angelaufen“, so Georg Schöppl. „Insgesamt konnten 108 Mio. Kilowattstunden Strom aus Windkraft erzeugt werden, damit liegt die Stromproduktion rund 28 Prozent über Plan.“

Erweiterung geplant

„Aktuell ist die Erweiterung des Windparks Pretul in Planung“, so Georg Schöppl. Für die Errichtung von vier weiteren Windenergieanlagen auf dem Gebiet der Stadtgemeinde Mürzzuschlag und der Gemeinde Spital am Semmering wurde im März 2018 eine Umweltverträglichkeitserklärung beim Land Steiermark eingereicht. Das laufende UVP-Verfahren soll voraussichtlich Anfang 2019 abgeschlossen werden.

Tag der offenen Tür am 30. Juni

Am 30. Juni gibt es einen Tag der Offenen Tür von 09.30 Uhr bis 19.00 Uhr. Experten führen durch den Windpark und bieten die Möglichkeit, Windenergieanlagen von innen kennenzulernen. Geführte Windradbesteigungen bringen Sportliche bis in die Gondel der Anlagen, auf Augenhöhe mit den Rotorblättern. Auch mit einer Personengondel sind neue Perspektiven über den Windpark zu gewinnen. Dabei wird eine Gondel per Kran auf die Nabenhöhe der Windenergieanlage hochgezogen und gibt einmalige Blicke über die Pretul frei.

45 neue Mountainbike-Kilometer

Im Rahmen der Windpark-Eröffnung wurde auch die neue Mountainbike-Strecke „mountain wind+bike pretul“ offiziell eröffnet. Das Streckennetz umfasst rund 45 Mountainbike-Kilometer und führt am Hochplateau auch durch den neuen Windpark. Es gilt eine Höhendistanz von über 1.100 Höhenmetern zu überwinden.

Östlichstes Hochmoor der Alpen

Im Zuge der Errichtung des Windparks wurde auch das nahe gelegene Schwarzriegelmoos, das östlichste Hochmoor der Alpen, aufwändig renaturiert. Das knapp sechs Hektar große Hochmoor stellt ein einzigartiges Ökosystem dar. Durch Vertritt, Befahren, mangelnde Besucherlenkung und starkes Zuwachsen wurde das Moor in den vergangenen Jahrzehnten stark in Mitleidenschaft gezogen. Im Rahmen einer Umweltbaustelle wurde gemeinsam mit der Landjugend und Bergwacht und unter Aufsicht von Ökologen zu starker Bewuchs entfernt, um das Moor vor dem Zuwachsen und Verbuschung zu schützen.

Nun entsteht ein neuer Moorlehrpfad mit einem Besucherleit- und -informationssystem, Naturstegen aus regionalem Lärchenholz, einem Unterstand und einer Aussichtsplattform.

Links: