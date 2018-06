Kind auf Bauernhof zwei Meter abgestürzt

In einem Wirtschaftsgebäude bei Eibiswald im Bezirk Deutschlandsberg ist Samstagvormittag ein elfjähriger Bub mehr als zwei Meter abgestürzt. Das Kind wurde dabei unbestimmten Grades verletzt.

Der Elfjährige hat am Vormittag mit einigen anderen Kindern am landwirtschaftlichen Anwesen der Familie eines Schulfreundes gespielt. Dabei hielt sich der Bub auch in dem Wirtschaftsgebäude auf. Offenbar übersah er eine sogenannte Futterluke. Der Bub stürzte durch diese Luke und fiel etwa zweieinhalb Meter tief auf einen Holzboden.

Andere Kinder haben Unfall nicht beobachtet

Die anderen Kinder waren nicht beteiligt. Sie haben laut Polizei auch gar nicht gesehen, wie es zu dem Unfall kam. Der Elfjährige erlitt bei dem Sturz Verletzungen unbestimmten Grades und musste vom Hubschrauber in die Kinderchirurgie des LKH Graz gebracht werden.