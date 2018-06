20 Personen in Rauferei in Graz verwickelt

In den frühen Sonntagmorgenstunden ist in einem Lokal in Graz ein Streit eskaliert an dem etwa 20 Personen beteiligt waren. Etliche wurden verletzt.

Die Auseinandersetzung hat sich kurz nach 4.00 Uhr Früh ereignet. Die Beteiligten sollen begonnen haben, aufeinander einzuschlagen. Dabei wurden mindestens zwei Personen unbestimmten Grades verletzt.

Verbale Auseinandersetzung vorangegangen.

Es handelt sich laut Polizei um einen 28-jährigen Grazer und einen 26-jährigen Kroaten. Sie wurden ins UKH gebracht. Die Polizei ermittelt weiter. Dem Streit dürfte laut Polizei eine verbale Auseinandersetzung vorangegangen sein.