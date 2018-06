Größen der Formel 1 in der Steiermark

Nach dem Grand Prix von Frankreich am Sonntag ist die Formel 1 schon wieder auf Reisen. Der nächste Stopp ist der Große Preis von Österreich in Spielberg. Der offizielle Startschuss ins Formel 1 Wochenende fällt schon am 27. Juni.

Der Große Preis von Österreich wird ganze fünf Tage lang ausgiebig zelebriert. Beginn ist in Graz, wo am Mittwoch die beiden Red-Bull-Piloten Daniel Ricchiardo und Max Verstappen mit der Straßenbahn zum Hauptplatz fahren und dort Autogramme geben werden. Begleitet werden sie von den Formel 1 Legenden Mika Hakkinen und Jean Alesi.

Termin: Von 27. Juni bis 1. Juli gastiert die Formel 1 in der Steiermark.

Schlossberg grüßt Spielberg

Unter dem Motto „Schlossberg grüßt Spielberg“ werden die Formel 1 Größen zuerst in Graz begrüßt, sagt Philipp Berkessy vom Projekt Spielberg. „Graz ist das Einfallstor für die meisten die zum Grand Prix kommen. Es ist der erste Anlaufpunkt. Viele Gäste, Sponsoren und Partner schlafen in Graz. Und denen will man natürlich ein toller Gastgeber sein, das funktioniert hervorragend.“

Holländer stellen Besucherrekord auf

Am Donnerstag geht es dann in Spielberg selbst weiter. Unter anderem mit dem Pitwalk, bei dem Besitzer eines 3-Tages-Tickets sich die Boxengasse ansehen können. Der Kartenverkauf laufe hervorragend - auch, weil man Spielberg als Ersatz-Heimrennen des Niederländers Max Verstappen positionieren konnte. „18.000 Holländer haben den Weg zu uns gefunden, das ist Rekord“, sagt Berkessy.

APA/Erwin Scheriau

Ausverkauft ist die Formel 1 in Spielberg aber noch nicht. Es seien noch Tickets erhältlich. Von Freitag bis Sonntag herrscht dann Hochbetrieb auf der Rennstrecke und auch abseits davon. Neben der Formel 1 stehen unter anderem Rennen der Formel 2 und GP 3 sowie ein Legenden-Rennen auf dem Programm. Außerdem gibt es Drift- und Flugshows und mehrere Konzerte.

Einsatz-Organisationen gerüstet

Neben den Veranstaltern sind auch die Einsatz-Oranisationen gerüstet: Die Bezirks-Hauptmannschaft Murtal fungiert als Veranstaltungs-, Verkehrs- und Sicherheitsbehörde und koordiniert die Einsätze. Die Polizei wird in Uniform und zivil unterwegs sein und soll während der Veranstaltung sowie bei der An- und Abreise für Sicherheit sorgen. Dazu sind auch Sprengstoff-Experten, Diensthundeführer und COBRA-Beamte unterwegs.

Das Rote Kreuz stellt rund um die Uhr 120 Mitarbeiter und versorgt Verletzte und Besucher, die einen Hitzekollaps erleiden. Auch die Feuerwehr ist mit 120 Personen am Ring, um im Brandfall schnellstmöglich eingreifen zu können. Generelle Empfehlungen sind unter anderem eine frühe Anreise - im Idealfall mit dem Zug - genügend zu trinken - im Idealfall Wasser - und Taschen vor dem Körper zu tragen, um nicht Opfer von Taschendieben zu werden.

