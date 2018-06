Betrunkener attackiert zwei Mopedfahrer

Ein 18-jähriger Bursche aus Afghanistan hat am Samstagabend in Hartberg zwei vorbeifahrende Mopedfahrer attackiert. Der 18-Jährige war alkoholisiert. Er wurde festgenommen.

Der junge Mann stand offenbar stark alkoholisiert am Straßenrand in Hartberg als ein ebenfalls 18-jähriger Mopedfahrer und ein 16-Jähriger am Sozius an dem Burschen vorbeifahren wollten. In dem Moment warf er eine Glasflasche vor das Moped. Die Flasche zersplitterte und zwang den Lenker zum Abbremsen.

Verbale Auseinandersetzung

Als die beiden Mopedfahrer abgestiegen waren und den Afghanen zur Rede stellen wollten, stieß der 18-Jährige das Moped um und flüchtete Richtung Innenstadt. Als er kurze Zeit später zum Tatort zurückkam, war die Polizei bereits dabei, den Vorfall aufzunehmen.

In Arrestzelle randaliert und sich selbst verletzt

Der stark Alkoholisierte verhielt sich derart aggressiv, dass er festgenommen werden musste. Auch in der Arrestzelle der Polizeiinspektion Hartberg randalierte der Mann weiter und verletzte sich dabei selbst, weshalb er dann in ein Krankenhaus nach Graz gebracht werden musste. Der 18-Jährige wird angezeigt.