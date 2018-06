8.000 Besucher bei Festgottesdienst

Die Gläubigen haben den Höhepunkt des Jubiläumswochenendes anlässlich der 800-Jahr-Feier der Diözese Graz-Seckau in Graz gefeiert. Tausende nahmen am Festgottesdienst unter freiem Himmel teil.

Hunderte Menschen aus der ganzen Steiermark und darüber hinaus haben den Gottesdienst mitgestaltet. 220 Chorsänger, das Jugendblasorchester der Neuen Mittelschule Wies, 30 Weihwasserschalenträger, 115 Ministranten, 118 Kommunionhelfer, 145 Priester, 28 Diakone und 18 Bischöfe.

Unter den Bischöfen waren auch Kardinal Christoph Schönborn, die Bischöfe Johann Weber, Franz Lackner und Hermann Glettler. Bischof Krautwaschl zelebrierte den Gottesdienst am Platz der Versöhnung mit Bischof Joâo Santos Cardoso aus der neuen Partnerdiözese Bom Jesus da Lapa in Brasilien und Konstantin Bae Ki Hyen aus der Partnerdiözese Masan in Südkorea sowie Prior-Administrator P. Johannes Fragner OSB. aus der Abtei Seckau, der Wiege der Diözese, und Pfarrer Andreas Monschein aus Kindberg, Sprecher des Priesterrates.

„Nach vorne schauen und dankbar sein“

„Ein Geburtstag und ein Diözesanjubiläum sind Anlass, nicht nur zurückzuschauen, sondern auch nach vorne zu blicken. Das haben wir in diesem Jubiläumsjahr auf unterschiedliche Weise getan“, sagt Bischof Krautwaschl in seiner Predigt.

Gerade in dieser Eucharistiefeier dürfe man Gott danken. Diese Dankbarkeit schließe natürlich die Fehler und Sünden über die Jahrhunderte herauf bis ins Heute nicht aus. Dafür bitte man um Vergebung und um Gottes Segen für die Zukunft, so Krautwaschl weiter.

Fragen der Menschen gemeinsam beantworten

Der Organisator der Feierlichkeiten, Thomas Bäckenberger ist zufrieden. „Wir wollten ein schönes Fest mit den Menschen feiern, auf Augenhöhe. Und das ist gelungen“, sagt Bäckenberger.

Man habe sich bisher schwer getan hinauszugehen zu den Menschen. Das Fest habe nun gezeigt, dass es möglich sei. Man wünsche sich daher für die Zukunft, nicht als Oberlehrer daherzukommen, sondern die Fragen der Menschen mit ihnen gemeinsam zu beantworten.

Weiterer Höhepunkt der Feierlichkeiten im Sommer

Das Jubiläumsjahr zur Feier des 800-jährigen Bestehens der Diözese Graz-Seckau ist noch nicht abgeschlossen: Am Himmelkogel in den Triebener Tauern soll in genau 2018 Metern Höhe ein Jubiläumskreuz des Künstlers Richard Kriesche aufgestellt werden, mit der Botschaft „Du bist nicht allein“. Datum ist der Tag der Schöpfung, der 1. September. Dazu gibt es ein Freiluftkonzert bei dem Joseph Haydns „Die Schöpfung“ mit Chor und Orchester dargeboten wird.

