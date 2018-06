833 Mio. Dollar: Andritz kauft US-Firma Xerium

Der steirische Technologiekonzern Andritz erwirbt den Maschinengewebehersteller Xerium Technologies Inc. mit Sitz in North Carolina. Das Gesamttransaktionsvolumen beträgt rund 833 Millionen Dollar (711 Mio. Euro).

Wie Montagfrüh bekanntwurde, hat Andritz einen Vertrag zum Kauf von Xerium Technologies unterzeichnet. Die Aktien des Unternehmens mit Sitz in Youngsville werden frei an der New Yorker Börse unter dem Kürzel XRM gehandelt. Für 13,50 US-Dollar (11,59 Euro) pro Aktie wird Andritz Xerium nun erwerben.

„Entspricht Strategie“

Der globale Hersteller und Lieferant von Maschinengeweben (Formiersiebe, Pressfilze, Trockensiebe) und Walzenbezügen für Papier-, Tissuepapier- und Kartonmaschinen inklusive Wartungs- und Aufrüstungsleistungen beschäftigt rund 2.850 Mitarbeiter und verfügt über 28 Produktionsstätten weltweit - auch in Gloggnitz.

2017 erzielte Xerium laut Aussendung einen Jahresumsatz von 481 Millionen Dollar (412 Mio. Euro) und ein EBITDA von 85 Millionen Dollar (72 Mio. Euro). Für Andritz-Vorstandschef Wolfgang Leitner entspricht die Akquisition der langfristigen Strategie, ergänzende Akquisitionen durchzuführen und das Servicegeschäft weiter auszubauen.

Abschluss im zweiten Halbjahr 2018

Das Gesamttransaktionsvolumen beträgt - inklusive Übernahme der Nettofinanzverbindlichkeiten von rund 590 Millionen Dollar (505 Mio. Euro) - circa 833 Millionen Dollar. Der Vertrag, der vom Board of Directors von Xerium einstimmig genehmigt wurde, steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Hauptversammlung von Xerium bzw. der Erfüllung üblicher Vollzugsbedingungen - inklusive Zustimmung durch die relevanten Wettbewerbsbehörden.

Aktionäre, die insgesamt rund 20 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals von Xerium besitzen, haben einen Vertrag geschlossen, dass sie zugunsten der Verschmelzung stimmen werden. Die Transaktion soll im zweiten Halbjahr 2018 abgeschlossen sein.

