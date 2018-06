Fahrerflucht: 21-Jährige verletzt zurückgelassen

Gegen mehrere Fahnenmasten soll ein 20-jähriger Pwk-Lenker Sonntagfrüh im Grazer Bezirk Puntigam gefahren sein. Danach flüchtete er, ließ seine Beifahrerin verletzt im Auto zurück - ehe er sich bei der Polizei meldete.

Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums am Weblinger Gürtel saß der 20-Jährige kurz vor 5.00 Uhr früh gemeinsam mit einer 21-Jährigen, einem 19-Jährigen und zwei 18-Jährigen in einem Pkw, den er gegen mehrere Fahnenmasten lenkte. Dabei wurde seine Beifahrerin im Bereich der Nase verletzt; sie war laut eigenen Angaben nicht angegurtet gewesen.

„In Panik geflohen“

Die drei Burschen blieben unverletzt, die Fahnenmasten wurden stark beschädigt. Der Lenker selbst floh indes in Panik, wie er am Sonntagabend der Polizei schildern sollte. Die Pkw-Insassen, die ihn laut eigenen Angaben nicht kannten, ließ der Lenker im Wagen zurück - zu Fuß floh er in zunächst unbekannte Richtung; eine Fahndung wurde eingeleitet.

Lenker stellte sich

Die Beifahrerin wurde währenddessen ambulant im UKH Graz behandelt. Am Sonntagabend meldete sich der 20-Jährige aus Graz-Umgebung dann bei der Polizei. Er wird angezeigt.