Sport am Besen mit „Graz Grimms“

Mit den „Graz Grimms“ gibt es die fiktive Sportart Quidditch, die aus dem Harry-Potter-Universum stammt, seit einem Jahr nun auch in Graz. Derzeit messen sich die österreichischen Spieler in Florenz bei den Weltmeisterschaften.

Nach den „Vienna Vanguards“ und den „Danube Direwolves“, gibt es mit den „Graz Grimms“ seit rund einem Jahr nun ein drittes österreichisches Quidditch-Team. Ende April 2017 veranstaltete der Quidditch Dachverband ein Probetraining in Graz, um Quidditch in ein weiteres Bundesland zu tragen. „Ich habe die Veranstaltung auf Facebook gesehen und mir gedacht, das ist ein Scherz“, so Johannes Krenn von „Graz Grimms“. Scherz war es keiner, denn rund 80 Interessierte kamen zum Probetraining in Graz.

„Graz Grimms“

Bereits eine Woche nach dem Probetraining wurden die erste Pläne für den eigenen Verein geschmiedet. Wenige Monate später, genauer gesagt im August 2017, war es dann soweit, und der Quidditch Verein „Graz Grimms“ wurde gegründet. Der Begriff „Grimm“ bedeutet bei Harry Potter das Todesomen. „Wir sind sozusagen das Todesomen für andere Teams“, so Krenn über die Herleitung des Namens. Übrigens: Quidditch ist eine offizielle Sportart, die 2005 von zwei amerikanischen Studenten entwickelt wurde.

Quidditch Graz Grimms

Die Sportart trug zuerst den Namen „Muggel-Quidditch“. Der Begriff „Muggel“ stammt von den Harry-Potter-Romanen - in diesen werden alle nicht-magischen Menschen als „Muggel“ bezeichnet. Quidditch ist eine gemischtgeschlechtliche Vollkontaktsportart. „Es gibt eine ‚Gender-Rule‘, die besagt, dass pro Team immer zwei vom gleichen Geschlecht am Spielfeld sein müssen“, erklärt Krenn. Die Mindestspieleranzahl beträgt sechs Spieler - ab der 18. Minute kommt der siebente Spieler, der Schnatz, mit ins Spiel.

Der Tennisball in der gelben Socke

Der Schnatz-Spieler trägt auf seinem Trikot in einer Socke, die mit Klettverschluss angebracht ist, einen Tennisball. Sobald dieser vom T-Shirt gelöst wird endet das Spiel. Der Schnatz ist dabei aber nur eines der vielen verschiedenen Elemente, die Quidditch umfasst: „Am Anfang kennt man sich gar nicht aus, weil einfach tausend Sachen gleichzeitig vor dir, hinter dir, über dir, rechts von dir und links von dir passieren“, so Krenn zu den komplizierten Spielregeln.

Quidditch Graz Grimms

Sport mit festem Regelwerk

Das Equipment, wie etwa die Ringe oder die Besen, sind selbst gebaut. Um bei Quidditchturnieren mitspielen zu dürfen, muss dieses bestimmten Normen entsprechen. Dafür gibt es ein Regelbuch, das alle zwei Jahre von der „International Quidditch Association“, dem internationalen Dachverband für Quidditch, aktualisiert wird.

„Wie lang, wie dick, wie schwer darf der Besen sein, aus welchen Material müssen die Ringe sein, dass man sich nicht verletzt - also das ist alles sehr, sehr genau definiert“, betont Krenn, der erst durch Quidditch seine Begeisterung für Sport entdeckte. „Ich war ein komplett unsportlicher Mensch früher, ich hab genau nix gemacht.“ Inzwischen ist er sogar mit ein paar Kollegen von den „Graz Grimms“ beim Grazathlon mitgelaufen.

Quidditch Graz Grimms

Sport an erster, Harry Potter an zweiter Stelle

Harry Potter spiele bei den meisten Teammitgliedern eine eher zweitrangige Rolle. „Es gibt schon welche, die wirklich einen größeren Bezug zu Harry Potter haben, aber es gibt auch einige, die nicht einmal alle Filme gesehen haben“, betont Krenn. Es gehe den meisten mittlerweile nur um den Sport „viele kommen wegen Harry Potter und bleiben wegen dem Sport“, so Krenn, der sich dafür einsetzt, das Quidditch als seriöse Sportart aufgefasst wird.

So spielt im „Graz Grimms“-Team etwa ein ehemaliger Football-Spieler mit. „Ich habe aufgrund von Verletzungen mit dem Football aufhören müssen und habe deswegen nach einer anderen Vollkontaktsportart gesucht - dabei bin ich auf Quidditch gestoßen.“ Aber auch die Mädels sind von der Sportart begeistert: „Mir macht Quidditch Spaß, weil es so viele verschiedene sportliche Elemente vereint“, so eine Spielerin.

Quidditch Graz Grimms

Bei den „Graz Grimms“ sind rund 20 aktive Mitglieder. Derzeit ist der Großteil von ihnen im italienischen Florenz, wo vom 27. Juni bis 2. Juli 2018 die Quidditch-Weltmeisterschaften stattfinden - auch ein Spieler von den „Graz Grimms“ ist dort vertreten. Die Trainingseinheiten finden zweimal die Woche auf der Passamtswiese im Grazer Stadtpark statt. Alle Sportbegeisterten und Harry-Potter-Fanatiker, die über 18 Jahre alt sind, können jederzeit bei einer Trainingseinheit oder einem Probetraining vorbeischauen.

