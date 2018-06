Grazer RoboCup-Team holt Weltmeistertitel

Das Studierendenteam GRIPS der TU Graz hat sich mit seinem Industrieroboter am Donnerstag den Weltmeistertitel der Logistik Liga des internationalen RoboCups in Kanada geholt. Das Grazer Team siegte im Finale gegen Frankreich.

Mit drei Studierenden der TU Graz und einer Studierenden der Uni Graz nahm das GRIPS-Team am Bewerb in Kanada teil - GRIPS steht für „Graz Robust and Intelligent Production System“.

Verbesserungen mit „Computer Vision“

„Wir haben heuer die Fertigkeiten unserer Roboter nochmals dramatisch gesteigert: Mittels Computer Vision haben wir die Präzision beim Greifen von Produkten erhöht und unsere KI-Planungssoftware verbessert. Dies gab uns die Sicherheit, im Wettbewerb noch komplexere Produkte zu fertigen, was letztlich den Ausschlag für unseren Sieg gab“, freut sich der Mentor des Teams, Gerald Steinbauer vom Institut für Softwaretechnologie der TU Graz.

TU Graz

Das Studierendenteam war bereits in den letzten Jahren vorne dabei - so wurde es etwa im Jahr 2017 in Japan Vizeweltmeister und erlangte 2016 in Aachen als „Neuling des Jahres“ den dritten Platz. Neben den Instituten für Softwaretechnologie, Technische Informatik sowie Regelungs- und Automatisierungstechnik der TU Graz, freuen sich auch die Partner aus der Wirtschaft sowie Unterstützer über den großen Erfolg. Zu diesen gehören etwa die Knapp AG, incubedIT, AccuPower Austria und PIA Automation Austria.

Individualisierung mit „Industrie 4.0“

In der RoboCup Logistics League will man durch intelligente Vernetzung von Prozessen und Maschinen, Produktionsprozesse effizienter gestalten. Zudem soll im Rahmen dieser League, die unter dem Motto „Industrie 4.0“ steht, eine stärkere Individualisierung der Produkte erreicht werden. Neben der Planung, Realisierung und Optimierung der Materialflüsse sind die Roboter auch für die Fertigung zuständig - weder die verfügbaren Fertigungsanlagen noch das Produkt oder die Lieferzeit sind vorab bekannt.

TU Graz

Den gemeinsamen Rahmen für die industrienahen Anwendungsligen des Robo Cup liefert die RoboCup Industrial-Liga, die über der Logistics League steht. Durch die Teilnahme an Wettbewerben soll die Entwicklung intelligenter Roboter gefördert werden. Zudem dienen diese als Testfeld für Wissenschafter und Studierende, die bei Bewerben ihre Roboter demonstrieren können. Zur RoboCup Community gehören auch noch die Ligen RoboCup Soccer, RoboCupRescue, RoboCup@Home, RoboCup Industrial und RoboCupJunior.

