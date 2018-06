Großangelegte Grenzschutzübung in Spielfeld

An der Grenze in Spielfeld findet am Dienstag eine großangelegte Grenzschutzübung statt, an der Polizei und Bundesheer beteiligt sind. Dabei wird die neue fremden- und grenzpolizeiliche Einheit „Puma“ präsentiert.

Mehrere hundert Polizisten und Soldaten werden bei der Großübung „Pro Borders“, also „Für Grenzen“ im Einsatz sein - sie sollen bei dem Übungsszenario einen fingierten Flüchtlingansturm auf die Grenzübertrittsstellen in Spielfeld abwehren - soviel wurde trotz großer Geheimhaltung bekannt.

600 Mann starke Einheit „Puma“

Im Rahmen der öffentlichen Übung präsentieren Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) und Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) auch die grenzpolizeiliche Einheit „Puma“, die ab sofort einsatzbereit sein soll. Die Einheit besteht bisherigen Informationen zufolge aus insgesamt 600 Personen, die im Krisenfall innerhalb von 24 Stunden an einem Hotspot zusammengezogen werden können.

„Pro Boders“ findet öffentlich statt - neben Journalisten sind auch Polizeivertreter anderer Länder geladen, um zu zeigen, wie so ein Großeinsatz ablaufen kann - aber wohl auch, um Österreichs Position zu demonstrieren - wie der Name der Übung unterstreicht.

Kritik seitens roter Gewerkschafter

Bereits im Vorfeld der Simulation gab es Kritik, und zwar betreffend der Übung der Großübung, die für Unmut bei den sozialdemokratischen Exekutivevertretern sorgte: „Hat er wirklich so wenig Vertrauen in die Polizistinnen und Polizisten, dass er für eine Übung üben lässt?“, so FSG-Vertreter Hermann Greylinger in Richtung des Innenministers.