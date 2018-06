Jugendliche Drogenbande ausgeforscht

Nach der Beschaffung neuer Ware sind am Montag im Bezirk Murau vier Suchtgifthändler, drei 15-Jährige und ein 16-Jähriger, ausgeforscht worden. Auch drei junge Abnehmer gerieten in den Fokus der Polizei - der Jüngste ist 13 Jahre alt.

Im Laufe der Ermittlungen der Suchtmittelgruppe Murau hatte sich am Sonntagnachmittag ein neuer Anhaltspunkt ergeben. Demnach erwarteten die Beamten vier Jugendliche mit Drogen, die für den Weiterverkauf bestimmt waren, auf dem Bahnhof in Unzmarkt. Wenige Stunden zuvor hatten die jungen Murauer - drei sind 15 Jahre alt, einer ist 16 - einer laut Polizei noch auszuforschenden Person in Graz Marihuana abgekauft.

13 Gramm Marihuana sichergestellt

Um 17.15 Uhr wurden die Verdächtigen dann von den Polizisten angehalten, die fertiges und abgepacktes Marihuana in der Gesamtmenge von etwa 13 Gramm sowie ein Baggy mit einer noch nicht näher bestimmten pulvrigen Substanz sicherstellten.

Nach dem derzeitigem Ermittlungsstand war das Marihuana nicht nur für den Eigenkonsum, sondern auch zum Verkauf an Bekannte und weitere Jugendliche bestimmt, die es, so die Polizei in einer Aussendung, noch teilweise auszuforschen gilt.

Ermittlungen laufen weiter

Unter anderem sollen ein 23-Jähriger, ein 18-Jähriger und ein 13-Jähriger auf den Erhalt des Suchtmittels gewartet haben. Bei Nachschauen fand die Polizei bei ihnen geringfügige Marihuana-Mengen sowie diverse Suchtmittelutensilien (Bong, Crasher, Waage etc.) vor und stellte diese sicher. Die Erhebungen seien noch nicht abgeschlossen, heißt es.