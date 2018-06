Sperren für den Bahnverkehr

Auf Grund des umfassenden Modernisierungsprogramms der ÖBB-Bahnstrecken in der Steiermark werden in den nächsten Wochen Streckensperren notwendig: Für die Fahrgäste bringt das Fahrplanabweichungen mit sich.

In den nächsten Wochen erfolgen umfassende Modernisierungsarbeiten im Steirischen Bahnstreckennetz. Zum Großteil werden Gleiserneuerungsarbeiten durchgeführt, die einen Schienenersatzverkehr mit Bussen erfordern. Reisegepäck und Fahrräder können nur sehr eingeschränkt befördert werden, hieß es von den ÖBB.

Sperrübersicht Bahnstrecken:

Strecke Spielfeld-Strass – Bad Radkersburg:

Schienenersatzverkehr von 29. Juni bis 23. Juli 2018

Schienenersatzverkehr von 29. Juni bis 23. Juli 2018 Strecke Spielfeld-Straß – Slowenien:

Schienenersatzverkehr von 9. Juli bis 23. Juli 2018

Schienenersatzverkehr von 9. Juli bis 23. Juli 2018 Strecke Werndorf – Spielfeld-Straß:

Schienenersatzverkehr von 14. Juli bis 23. Juli 2018

Schienenersatzverkehr von 14. Juli bis 23. Juli 2018 Strecke Studenzen – Fehring:

Schienenersatzverkehr von 30. Juli bis 9. September 2018

Auch Straßensperen

Im Zuge der Bauarbeiten kommt es außerdem zu temporären Sperren einiger Straßenverbindungen aufgrund von Arbeiten an Eisenbahnkreuzungen. Von besonderer Bedeutung sind diesen Sommer die Sperren der B69, der Südsteirischen Grenzstraße in Murfeld von 29. Juni bis 5. Juli 2018 sowie der L215, der St. Georgener Straße in Wildon von 14. – 23. Juli 2018.

ÖBB: Zeitreserven einplanen

Die ÖBB bedauern die Unannehmlichkeiten und Reisezeitverlängerungen für Kunden und bitten diese, sich vor Fahrtantritt zu informieren und entsprechende Zeitreserven einzuplanen , hieß es.

Die Kundeninformation zu den Fahrplanänderungen erfolgt durch Plakate an den Bahnhöfen, Durchsagen im Zug bzw. im Internet, der ÖBB App oder telefonisch beim Kundenservice unter 05-1717.

Link: