Betrüger bieten Schleifarbeiten zu Wucherpreisen

Schleifarbeiten zu Wucherpreisen: In der Südoststeiermark sind mutmaßliche Betrüger unterwegs, warnte die Polizei am Mittwoch. Sie bieten an, Bohrer zu schleifen und zu härten und verlangen danach mehrere hundert Euro.

Bereits am 19. Juni war ein unbekannter Mann mit südländischem Aussehen auf einen Bauernhof in Unterzirknitz in der Gemeinde Jagerberg im Bezirk Südoststeiermark gekommen und hatte dem Landwirt seine Arbeit angeboten.

Erstes Opfer zahlte 1.750 Euro

Tatsächlich ließ der Steirer 75 seiner Bohrer richten, doch dann verlangte der Mann dafür insgesamt 1.750 Euro. Sein Argument: Der Zentimeter koste zwei Euro. Das Opfer ließ sich einschüchtern und bezahlte.

Auch zweites Opfer ließ sich einschüchtern

Ähnliches passierte am Dienstag auf einem Bauernhof in Dollrath in der Gemeinde St. Stefan im Rosental, wenige Kilometer von Jagerberg entfernt. Dort wollte ein Unbekannter für das Schleifen von 30 Bohrern ebenfalls mehrere hundert Euro. Dem Landwirt war der Preis aber zu hoch. Letztlich ließ er sich aber einschüchtern und zahlte rund 200 Euro.

Polizei bittet um Hinweise

Nun sucht die Polizei nach möglichen weiteren Opfern und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Einer der Täter dürfte ein Fahrzeug mit französischem Kennzeichen fahren.