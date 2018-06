28-Jähriger von Stahlstange getroffen

Ein 28-Jähriger ist Mittwochfrüh auf einer Baustelle in Schladming von einer Stahlstange am Rumpf getroffen worden. Er erlitt schwere Verletzungen an der Wirbelsäule.

Der in Salzburg wohnende gebürtige Kroate war auf einer Baustelle in Schladming von Stahlstangen, die von einem Baukran angehoben wurden, am Rumpf getroffen worden, heißt es seitens der Polizei.

Seitlich von Betonstahlstangen getroffen

Der 28-Jährige befand sich gegen 7.20 Uhr auf der Decke eines neu errichteten Gebäudes. Zur gleichen Zeit wurden Betonstahlstangen von einem Baukran angehoben. Diese trafen den Arbeiter seitlich am Körper. Er erlitt im Bereich der Lendenwirbelsäule schwere Verletzungen. Der Schwerverletzte wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr Schladming mithilfe einer Drehleiter geborgen und in das Diakonissenkrankenhaus Schladming eingeliefert.