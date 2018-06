Sattelschlepper aufgefahren: Lenkerin unverletzt

Am Mittwochnachmittag ist eine Fahrzeuglenkerin auf der Südautobahn (A2) kurz vor Lieboch in einen Sattelschlepper gekracht. Die Autofahrerin blieb - trotz Totalschaden am Fahrzeug - unverletzt.

Aus noch ungeklärter Ursache kam es am Dienstagnachmittag auf der A2 Südautobahn kurz vor der Abfahrt Lieboch zu einem schweren Auffahrunfall. Dabei fuhr eine Pkw-Lenkerin in das Heck eines Sattelschleppers.

Totalschaden an Fahrgastzelle des Beifahrers

Bei dem Aufprall bohrte sich die Beifahrerseite des Fahrzeugs der Marke Skoda in den Aufleger. Das schwer beschädigte Fahrzeug wurde nach dem Unfall noch mehrere hundert Meter vom LKW mitgeschliffen. Zum Glück war der Beifahrersitz im Unfallauto nicht besetzt - diese Fahrgastzelle wurde durch den Aufprall total zerstört. Die Lenkerin blieb unverletzt - sie wurde vom Roten Kreuz erstversorgt.

Freiwillige Feuerwehr Markt Mooskirchen

Die mit dem Alarmstichwort T10 „Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person“ alarmierten Feuerwehren Mooskirchen und Lieboch sicherten die Unfallstelle und das Fahrzeug gemeinsam mit der ASFINAG ab und banden die auslaufenden Betriebsmittel.