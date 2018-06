Formel 1 in Spielberg: Tourismus bis Graz

Mit den ersten freien Trainings beginnt am Freitag auch auf der Strecke das Formel 1-Wochenende in Spielberg. Der Tourismus freut sich über volle Auslastung. Man spüre den Tourismus bis Graz, hieß es.

Der heurige Grand Prix wird der am zweitbesten besuchte nach der Rückkehr nach Österreich im Jahr 2014 sein. Ein Mitgrund dafür sind die 18.000 niederländischen Fans, die Max Verstappen die Daumen drücken.

Tourismus freut sich

Der Tourismus in der Region freut sich über volle Auslastung von Hotels und Campingplätzen. Man spüre den Tourismus bis Graz, wo ebenfall viele Formel 1-Fans Quartier bezogen haben oder am vergangenen Mittwoch die Größen des Sports in der Grazer Innenstadt bewunderten - mehr dazu in Formel 1-Größen unterwegs in Graz,in Größen der Formel 1 in der Steiermark sowie in Steirische Firmen für die Formel 1 und in „Dirty Air“ sorgt für Wirbel in der Formel 1.

zurück von weiter

Bisher nur Mercedes-Siege

Am Freitag gibt es die ersten beiden freien Trainings, am Samstag findet das Qualifying stat, am Sonntag das Rennen. Der Formel-1-Grand-Prix in Spielberg hat seit seinem Comeback vor vier Jahren nur Mercedes-Siege gebracht.

„Österreich war für uns in der Vergangenheit seit 2014 ein gutes Pflaster, eine Strecke, die uns liegt“, betonte Teamchef Toto Wolff am Donnerstag. „Aber das Wetter am Wochenende ist unklar, und die neue Realität ist natürlich, dass Ferrari und Red Bull wesentlich näher gerückt sind.“

Vettel und die Widergutmachung

Deswegen erwartet der Wiener ein spannendes Rennen am Sonntag (Start: 15.10 Uhr/live ORF eins) auf dem Red Bull Ring, in dem es für Ferrari-Star Sebastian Vettel nach seinem fünften Platz zuletzt in Frankreich um Wiedergutmachung geht. Vettel sieht sich durch seinen folgenschweren Patzer beim Großen Preis von Frankreich aber nicht zusätzlich unter Druck. „Letzten Endes ist es so passiert. Ich denke, irgendwo gehört es auch dazu. Wo gehobelt wird, fallen Späne“, kommentierte der WM-Herausforderer am Donnerstag in Spielberg sein Malheur. „Ich habe es eingeordnet als Fehler von mir, und dazu stehe ich auch.“

Hamilton: Bevorzuge echtes Racing

Titelverteidiger Lewis Hamilton startet nun mit 14 Zählern Vorsprung in den neunten Saisonlauf startet. Der WM-Leader ist froh, dass es heuer so eng im Titelkampf zugeht. „Ich bevorzuge seit dem Beginn meiner Karriere echtes Racing. Da sieht man dann, wie viel ich leiste und dass ich den Unterschied ausmache“, erklärte der britische Mercedes-Pilot, der für Samstag „das knappste Qualifying der Saison“ erwartet. Außerdem ist er schon gespannt, wie viel Zehntel die neuen Teile an seinem „Silberpfeil“ bringen.

Link: