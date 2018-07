Roseggerjahr: Zahlreiche Veranstaltungen im Juli

Mit mehr als 65 Projekten gedenkt das Land Steiermark im Jahr 2018 des 100. Todestages von Peter Rosegger und feiert seinen 175. Geburtstag. AUch im Juli gibt es interessante und spannende Veranstaltungen in der Steiermark.

Die styriate widmet sich im Roseggerjahr 2018 dem Schaffen des steirischen Dichters, Schriftstellers und Autors Peter Rosegger. Der Schwerpunkt liegt auf Roseggers ungewöhnlichen Musiker-Beziehungen mit Größen wie Wilhelm Kienzl, Johannes Brahms und Anton Webern.

Peter Rosegger.SOAP

Konzert im Rahmen der styriate 2018

Wann: 5. Juli 2018, 19 Uhr

Wo: Helmut-List-Halle, Waagner-Biro-Straße 98a, 8020 Graz

In Krieglach liest der bekannte österreichische Autor und Dramatiker Felix Mitterer aus bisher unveröffentlichte Texten, die aus seiner Feder stammen und über sein Leben und Schaffen erzählen. Mitterer ist am Bauernhof „Maurer" in Tirol aufgewachsen und kann von so manchen biographischen Parallelen zu Rosegger berichten.

Maurer Felix und Lenzen Peterl

Lesung und Gespräch mit Felix Mitterer

Wann: 6. Juli 2018, 19.30 Uhr

Wo: Pfarrsaal Krieglach

Rosegger-Festspiele: Jakob der Letzte

Im Juli und August 2018 ist „Jakob der Letzte" von Felix Mitterer, nach dem Roman von Peter Rosegger, im Veranstaltungszentrum in Krieglach zu sehen. Mit Georg Schütky übernimmt ein international tätiger Mürztaler die Regie. In seiner Inszenierung wird er die Identität der Region ins Zentrum stellen - mehr dazu in „Jakob der Letzte“ bei den Roseggerfestspielen.

Schreiben in der Waldheimat

Schreiben ganz nach eigenen Ideen macht Spaß, und noch lustiger ist es, in einer Gruppe Gleichaltriger sich Geschichten auszudenken und zu Papier zu bringen. Unter dem Titel „Schreibzeit Waldheimat" bietet die Literatur-Werkstatt-Woche Kindern und Jugendlichen von 7. bis 13. Juli 2018 die Gelegenheit, sich zu neuen Geschichten und Gedichten inspirieren zu lassen und diese ganz nach ihren eigenen Vorstellungen zu Papier zu bringen. Unterstützung bekommen sie dabei von einem engagierten Team, bestehend aus früheren langjährigen Literatur-Werkstatt-Teilnehmenden rund um Autor und Literatur-Werkstatt-Leiter Martin Ohrt.

Rosegger bei „La Strada“

Auch Beim Straßenkunstfestival „La Strada" ist Rosegger Thema. Die international viel beachteten Freerunner der französischen „Fabrique Royale“ präsentieren ihr Können im Rahmen des Roseggerjahres 2018 am Gelände des Rosegger Geburtshauses Alpl. In übergeordneter, surrealer Ebene arbeiten sie mit der Kunstfigur Peter Rosegger. Diese taucht immer wieder am Gelände auf udn spaziert über Dachfirste, schlägt Saltos entlang des Waldrandes, oderspringt aus den Fenstern der Gebäude.

Fabrique Royale

Das Festival „La Strada Graz“ zu Gast am Alpl

Wann: 22. Juli 2018, nachmittags

Wo: Rosegger Geburtshaus Alpl

Abschlusslesung und Buch

Höhepunkt der Werkstattwoche ist die Abschlusslesung am 12. Juli 2018 im Pfarrsaal Krieglach, bei der die entstandenen Texte von den jungen Autorinnen und Autoren erstmals der Öffentlichkeit präsentiert werden. Zudem werden Texte aller Teilnehmenden in einem eigenen Band in der Publikationsreihe Erstdruck zusammengefasst. Die Buchpräsentation findet am 23. November 2018 in der Steiermärkischen Landesbibliothek statt.

Schreibzeit Waldheimat

Abschlusslesung zur Internationalen Literatur-Werkstatt-Woche

Wann: 12. Juli 2018, 19 Uhr

Wo: Pfarrsaal Krieglach, Roseggerstraße 5, 8670 Krieglach

Musik im Rosegger-Park

Im Rosegger-Park St. Kathrein am Hauenstein treffen unter dem Motto „Musik trifft Literatur" Werke aus verschiedenen Musikrichtungen auf musikalische Erzählungen von, über beziehungsweisem zu Peter Rosegger und seine Waldheimat.

„So klingt die Waldheimat“

Open-Air-Gemeinschaftskonzert

Wann: 21. Juli 2018, 19.30 Uhr

Wo: Rosegger-Park St. Kathrein am Hauenstein; Bei Schlechtwetter: Mehrzweckhalle Ratten

Ebenfalls in Krieglcha findet die Jubiläumsveranstaltung zum 175. Geburtstag des Dichters statt - es gibt eine Lesung mit Darstellern der Roseggerfestspiele, eine Festrede mit dem Titel „Vom Fortgehen und vom Heimkommen. Roseggers Heimat-Suche", die Präsentation der Peter Rosegger-Leseausgabe und musikalische Umrahmung. d

Jubiläumsveranstaltung zum 175. Geburtstag

Wann: 29. Juli 2018, 16 Uhr

Wo: Rosegger-Geburtshaus, Alpl. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung bei der Waldschule in Alpl statt (begrenztes Raumangebot).

