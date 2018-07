Großer Proteststag gegen Zwölfstundentag

In der Steiermark protestiert die Gewerkschaft am Montag mit Betriebsversammlungen gegen den geplanten Zwölfstundentag und stellt weitere Proteste in Aussicht. Wer mit Öffis unterwegs ist, muss Montagfrüh mit Einschränkungen rechnen.

Wer heute mit dem Zug fahren will, der muss damit rechnen, dass der eine oder andere ausfällt, denn ab 6:00 Uhr finden bei den ÖBB Betriebsversammlungen statt. Bis etwa 9:00 Uhr muss man laut ÖBB mit massiven Einschränkungen rechnen. Ab 7:45 Uhr werden auch in Graz Busse und Straßenbahnen in Richtung Remise eingezogen. Bis etwa 11:00 Uhr werden Busse und Straßenbahnen stillstehen. Betriebsversammlungen wird es auch beim Postbus geben, von möglichen Ausfällen sollen aber keine Schülerbusse, sondern, wenn, Pendlerbusse betroffen sein - mehr dazu in Zwölfstundentag: Proteste und Stau am Montag.

APA/Hans Punz

Gewerkschaft: Mehr arbeiten, weniger verdienen

Die geplante Arbeitszeitregelung würde die Menschen wieder zur Gewerkschaft bringen, sagte der steirische Vorsitzende Horst Schachner. Denn ihnen sei klar, dass sie so künftig mehr arbeiten müssten und weniger verdienen würden, außerdem würden in der Regelung wichtige Punkte fehlen.

„Wann Freizeitstunden?“

„Dort, wo ich keinen Kollektivvertrag habe und keine Betriebsvereinbarung, muss ich im Gesetz niederschreiben, wann bekomme ich die Freizeitstunden, wenn ich an einem Tag jetzt einmal zwölf Stunden arbeiten muss, wie wird der bezahlt - das muss alles niedergeschrieben sein, weil wenn das nicht niedergeschrieben ist, dann sind wir Freiwild“, so Schachner.

Schachner: Für Familien kaum machbar

Aber auch für Familien sei die derzeitige Regelung kaum machbar, so Schachner, denn die wenigsten Chefs würden akzeptieren, wenn man mehrmals einfach nicht dableiben könne: „Jetzt arbeitet der Mann in einem Betrieb und die Frau, und in beiden Betrieben sagt man, wir brauchen heute zwölf Stunden, und ihr müssts dableiben. Dann schaue ich mir an, wer da rausgeht oder wer das Kind dann abholt vom Kindergarten oder der Kinderkrippe.“

Hoffen auf Änderungen

Die Gewerkschaft hofft, dass die Bunderegierung das Gesetz noch abändert, sollte sie das nicht tun, plane man weitere Maßnahmne, so Schachner.

WK-Kritik: Enormer Schaden für Innenstadt

Kritik dazu kam von der Wirtschaftskammer. Dadurch entstehe der Grazer Innenstadt ein enormer Schaden, hieß es aus der Kammer. Die Gewerkschaft gefährde mutwillig Arbeitsplätze in der Grazer Innenstadt. Die Kunden würden ausgesperrt.

Die PRO-GE fordert gemeinsam mit dem ÖGB eine Volksabstimmung über den Zwölfstundentag.

Betriebsversammlung auch bei Andritz

Die Gewerkschaft PRO-GE wird ab Montag unter anderem an den Standorten der voestalpine, bei Böhler, der OMV und der Andritz AG Betriebsversammlungen durchführen. Dabei sollen die Belegschaften „direkt“ über die Auswirkungen eines Zwölfstundentages informiert werden, teilte die Gewerkschaft in einer Aussendung mit.

APA/Hans Punz

Großdemo vergangenen Samstag in Wien

Zehntausende sind am Samstag dem Aufruf der Gewerkschaften gefolgt und haben in Wien gegen die Regierungspläne zur Arbeitszeitflexibilisierung protestiert. Vom Wiener Westbahnhof zog die vom Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) organisierte Großdemo zum Heldenplatz. Dort fanden die Vertreterinnen und Vertreter der Gewerkschaften äußerst scharfe Worte gegen die ÖVP-FPÖ-Koalition - mehr dazu in Bissiger Protest gegen Arbeitszeitpläne(news.ORF.at).

Links: