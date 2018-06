Festakt in Schladming zur EU-Vorsitz-Übergabe

Am 1. Juli übernimmt Österreich den EU-Ratsvorsitz. Zelebriert wird dieser Akt in der Steiermark am Samstag - in Schladming, auf der Planai. Zu den Feierlichkeiten selbst werden rund 10.000 Menschen werden erwartet.

Hoch hinaus will Österreich mit dem EU-Vorsitz in der zweiten Jahreshälfte 2018, und das soll schon vom ersten Tag an spürbar sein. Der bulgarische Premierminister wird am Samstag im Rahmen eines großen Festes den Vorsitz an seinen Amtskollegen, Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) übergeben - und zwar auf der Planai in Schladming - mehr dazu in Österreich übernimmt EU-Ratsvorsitz auf Planai.

Große Themen

Österreich übernimmt mit Sonntag zum dritten Mal für ein halbes Jahr den EU-Ratsvorsitz. Neben den Verhandlungen über den „Brexit“ und das EU-Budget wird auch das brandaktuelle Flüchtlingsthema die EU-Präsidentschaft prägen, fordert doch Kanzler Kurz seit langem eine deutliche Wende in der Asylpolitik.

„Servus Europa“

Zur offiziellen Staffelübergabe unter dem Motto „Servus Europa“ am Samstag werden nicht nur Kurz und Borissow in Schladming erwartet, sondern auch EU-Ratspräsident Donald Tusk. Nach einem Arbeitsfrühstück auf der Schafalm und Pressestatements findet auch oben auf der Planai die symbolische Übergabe statt. Danach kommt die Bundesregierung zusammen, der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) lädt zum Empfang.

Familienpicknick, Politiker und Stars

Ein Großaufgebot an heimischen Politikern und Vertretern aus EU-Ländern hat sich für die Feierlichkeiten in Schladming angekündigt, ebenso zahlreiche Stars wie die Seer, Opus oder Cesar Sampson. Erwartet werden rund 7.000 Besucher, die am Familienpicknick auf dem Berg teilnehmen sowie weitere 20.000 Gäste im Tal. Ab 10.00 Uhr ist die Fahrt mit der Bergbahn gratis, wobei 28 Gondeln im Flaggen-Design der EU-Mitgliedstaaten gestaltet sind, eine Gondel trägt die Farben von Bulgarien und Österreich sowie eine Gondel die EU-Flagge.

Zum Festakt und zu einem großen Konzert im Zielstadion der Planai werden rund 10.000 Besucher erwartet. Die Polizei rüstet sich daher mit einem Großaufgebot - mehr dazu in Polizei rüstet sich für EU-Vorsitz-Übergabe.

ORF 2 zeigt „Europa LIVE – Das Konzert“ am Samstag, dem 30. Juni, um 21.55 Uhr, die Highlights zeigt ORF 2 am Sonntag, den 1. Juli um 14.00 Uhr.

Die größe Band Europas

Gefeiert wird das bereits am Samstag mit einem „Europa LIVE“-Konzert im Planai-Stadion. Mit der größten Band Europas wird es ein Programm zum Mitsingen, Mittanzen und Feiern geben. Zahlreiche österreichische Künstlerinnen und Künstler werden mit Hunderten Hobby-Musikerinnen und -Musikern sowie Chören gemeinsam musizieren. „Servus Europa!“ heißt es auch im ORF-Radio: Hitradio Ö3 hat für das Konzert 1.000 Musiker und Sänger gesucht, also die größte Band Europas. Zusammen mit prominenten Musikerinnen und Musikern sowie Chören werden als „Servus“ an Europa österreichische Pop-Klassiker, internationale Superhits und Evergreens gespielt.

Wirtschaftskonferenz und Ministertreffen

Auch die Steiermark will von Eu-Ratsvorsitz profitieren. Es wird eine große Wirtschaftskonferenz in der Steiermark geben, und im Oktober gibt es ein Treffen der Verkehrsminister der 28 EU-Staaten in Graz - mehr dazu in Steirische Rolle in der EU-Ratspräsidentschaft.

