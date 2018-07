Berglandmilch-Käserei Voitsberg erweitert

Die Berglandmilch-Käserei in Voitsberg wurde kräftig ausgebaut, die Produktionskapazität verdoppelt. Grund ist die steigende Nachfrage nach Käse im Mittleren und Fernen Osten. In Voitsberg entstanden 30 neue Arbeitsplätze.

Das Molkereiunternehmen Berglandmilch hat die Spezialitätenkäserei in Voitsberg in den vergangenen 15 Monaten ausgebaut. Produziert werden dort Käseklassiker für Kunden im In- und Ausland.

45 Millionen Euro hat die Erweiterung der Molkerei in Voitsberg gekostet.

30.000 Tonnen Käse

„Wir produzieren doppelt so viel Käse, das wird in Richtung 30.000 Tonnen pro Jahr gehen. Und somit verarbeiten wir auch spürbar mehr steirische Milch an diesem Standort“, so Berglandmilch-Generaldirektor Josef Braunshofer - und zwar rund 300 Millionen Liter jedes Jahr. Neben der Käserei wurde eine neue Milchübernahmehalle, mit vier Rohmilchannahmespuren errichtet. Dort können künftig bis zu 60.000 Liter Milch pro Stunde übernommen werden.

160 Mitarbeiter mit Jahresende

Zudem seien durch den Ausbau Arbeitsplätze in der Region geschaffen worden, sagte Braunshofer: „Es werden um etwa 30 Mitarbeiter mehr sein. Mit Ende dieses Jahres werden wir voraussichtlich 160 Mitarbeiter in Voitsberg haben.“

Hoffen auf besseren Milchpreis

Notwenig geworden sei der Ausbau, so Braunshopfer, „damit wir noch bessere Verwertungen zusammenbringen, noch speziellere Käse machen können, damit wir die Wertschöpfung im Land halten, in dem Fall in der Steiermark. Und alles in Summe wird, und davon gehen wir aus, und dafür werden wir auch bezahlt, zu einem besseren Milchpreis führen.“

