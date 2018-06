Dachgleiche bei Bibliothek der Uni Graz

Beim Neu- beziehungsweise Umbau der Universiätsbibliothek der Karl Franzens-Universität Graz ist jetzt Dachgleiche gefeiert worden. Insgesamt werden mehr als 400 Tonnen Stahl verbaut.

Bis Juni 2019 entsteht am Forschungscampus der Universität Graz ein moderner Ort des Wissens: Auf 10.000 Quadratmeter können sich in einem Jahr Studierende über neueste Forschungsergebnisse informieren und Wissenschaftstrends austauschen. Die Universitätsbibliothek Graz wird umfassend saniert, modernisiert und erweitert - mehr dazu in Grazer Uni-Bibliothek bekommt ein neues Gesicht. Mit der Dachgleiche wurde ein Höhepunkt der Bauphase gebührend gefeiert.

Uni Graz

Stahl und Glas

409 Tonnen Stahl, 650 Lernplätze, ein Hörsaal, ein großzügiges Foyer und ein neuer Vorplatz im Herzen des Campus sind die Eckpunkte des Projekts. Architektonisches Highlight des neuen Bibliotheksgebäudes wird ein Stahl-Glas-Komplex sein, der auf dem historischen Lesesaal aus dem 19. Jahrhundert aufgesetzt und viel Raum für BenutzerInnen und Bücher bieten wird.

Via Webcam dabei

Die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) und die Universität Graz erweitern und sanieren gemeinsam um 27,6 Millionen Euro die drittgrößte Bibliothek Österreichs. Das Bauvorhaben kann rund um die Uhr via Webcam aus drei unterschiedlichen Perspektiven über die Webseite des Uni-Graz-Blogs verfolgt werden.

Link: