Georg Schulz zum KUG-Rektor gewählt

Georg Schulz ist zum neuen Rektor der Grazer Kunstuniversität (KUG) gewählt worden. Schulz stand bereits von 2007 bis 2012 an der Spitze der Uni. Einzige Gegenkandidatin war die amtierende Rektorin, Elisabeth Freismuth.

Der dritte Anwärter, Elmar Fulda, hatte seine Bewerbung am Tag vor der Wahl zurückgezogen, hieß es seitens der KUG.

Jahrelange Auseinandersetzungen

Der künftige Rektor hat an der Uni schon einiges erlebt. Nach seiner Wahl 2007 bekam er im Herbst 2010 vom Unirat zwar ein einstimmiges Pro-Votum für seine Wiederwahl ohne Ausschreibung, doch im Senat erreichte er dafür nicht die nötige Zweidrittel-Mehrheit. Es folgten jahrelange Auseinandersetzungen, als geschäftsführender Vizerektor fungierte in dieser Zeit Robert Höldrich. Im Herbst 2013 wurde eine Neuausschreibung beschlossen, bei der Elisabeth Freismuth (ab 2014) als Rektorin hervorging - mehr dazu in Kunstuni Graz: Rektor Schulz muss gehen (steiermark.ORF.at; 12.12.2012).

Ausgebildeter Akkordeonist

Georg Schulz wurde 1963 in Graz geboren. Seine Ausbildung als Akkordeonist erhielt er unter anderem in Hannover. 1992 diplomierte er als erster Mag. art. mit Hauptfach Akkordeon in Graz, 2002 erhielt er die Lehrbefugnis als Universitätsdozent für Akkordeon und somit die erste derartige künstlerische Habilitation an einer österreichischen Kunstuniversität. 2003 wurde er zum Vizerektor der KUG ernannt. Seine zweite Runde als Rektor wird er voraussichtlich im Oktober starten.

