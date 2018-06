Unfall bei Weitersfeld fordert sechs Verletzte

Sechs Verletzte hat am Samstag ein schwerer Verkehrsunfall bei Weitersfeld im Bezirk Südoststeiermark gefordert. Ein Autolenker wollte stehenden Autos auweichen und prallte in ein entgegenkommendes Auto.

Der 20-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark fuhr um 08.50 Uhr mit seinem Pkw von Mureck kommend in Richtung Lichendorf. Vor ihm hielten mehrere Fahrzeuge verkehrsbedingt an, was der 20-Jährige übersah und seinen Pkw nach links auf die Gegenfahrbahn lenkte.

Presseteam BFVRA / Johannes Schreiner

Ein Auto überschlug sich

Dabei kam es zu einer Kollision mit einem Pkw, gelenkt von einem 37-jährigen polnischen Staatsbürger. Das Fahrzeug des 20-Jährigen wurde auf einen Gehweg geschleudert. Der Pkw des Polen überschlug sich und blieb im Straßengraben liegen.

Presseteam BFVRA / Johannes Schreiner

Verletzungen unbestimmten Grades

Der 20-Jährige wurde leicht verletzt. Der 37-Jährige wurde ebenso wie vier weiter im Fahrzeug befindliche Personen - 13, 33, 37 beziehungsweise 44 Jahre alt - unbestimmten Grades verletzt.

Großer Rettungseinsatz

Die B69 war bis 10.45 Uhr total gesperrt. An der Unfallsstelle waren das Rote Kreuz mit zwei Rettungs- und einem Notarztwagen, der Hubschrauber Christophorus 12 sowie die Feuerwehren Weitersfeld an der Mur, Lichendorf und Mureck mit vier Fahrzeugen und 26 Mann im Einsatz.