Landwirt von Heuwender-Stahlteil aufgespießt

In Eibiswald im Bezirk Deutschlandsberg ist ein Landwirt am Samstag bei einem Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Ein Stahlspieß eines Heuwenders hatte sich in den Brustkorb des Mannes gebohrt.

Der 75-Jährige war am Samstag mit Heuarbeiten beschäftigt. Dazu hatte er einen Heuwender in Betrieb genommen. Noch ist laut Polizei die Ursache nicht geklärt, fest steht derzeit nur, dass sich ein Stahlspieß des Heuwenders in den Brustkorb des Mannes bohrte.

Künstlicher Tiefschlaf noch am Unfallort

Der 75-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der Mann wurde noch am Unfallort vom Notarzt in künstlichen Tiefschlaf versetzt und dann mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz gebracht.