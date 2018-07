Kinder als Retter bei Küchenbrand

Zwei Kinder haben in der Nacht auf Sonntag in Nörning im Bezirk Hartberg Fürstenfeld einen Küchenbrand bemerkt und die Familie vor Schlimmerem bewahrt. Sie weckten den Vater, der eingeschlafen war, während der Herd lief.

Offenbar wollte sich der 39-jährige Familienvater noch sehr spät in der Nacht Speisen wärmen. Er stellte einen Topf mit Kochgut auf den E-Herd und schaltete die Kochplatte ein.

Kinder schlugen Alarm

Danach legte dere Mann sich in ein Nebenzimmer und schlief ein. Gegen 3:30 Uhr dürften die Kinder, zwölf und 14 Jahre alt, im ersten Stock des Hauses das Feuer oder den Brandgeruch wahrgenommen haben. Sie konnten ihren Vater rasch wecken, und alle zusammen konnten das Haus verlassen.

Verdacht auf Rauchgasvergiftungen

Die Feuerwehr löschte den Brand. Wie hoch der Schaden ist, ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen der Polizei laufen noch. Die Kinder und der Vater wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht.

Fisch angebraten: Küchenbrand auch in Graz

Ein ähnlicher Küchenbrand hat sich am Samstagabend in Graz ereignet. Ein 48-jähriger Mann wollte sich einen Fisch anbraten, dabei erhitzte er das Öl in der Pfanne so stark, sodass es zu brennen begann.

Ins Spital gebracht

Die Flammen griffen auf den Dunstabzug und Küchenkästen über. Der 48-Jährige bekämpfte die Flammen zuerst selbst, wobei er eine Rauchgasvergiftung erlitt und ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 23 Mann im Einsatz. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.