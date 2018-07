Hochschulen netzwerken mit Kroatien

Drei Grazer Hochschulen haben ein sogenanntes Chapter, eine internationale Zweigstelle deren Alumni-Vereinigungen, in Zagreb eröffnet. Diese soll den Dialog stärken und ein internationales Netzwerk ermöglichen.

Das Chapter in Kroatien enstand in Zusammenarbeit der Karl-Franzens-Universität, der TU Graz sowie der FH Joanneum. Die Zweigstelle in Zagreb soll eine Brücke zwischen der Steiermark und Südosteuropa bilden und so vor allem der zunehmenden Vernetzung der im Ausland lebenden Absolventen dienen. Neben der Funktion als Anlaufstelle für diese Alumni sollen auch regelmäßig Treffen stattfinden, die den Austausch untereinander als auch das Knüpfen neuer Kontakte möglich machen.

FH Joanneum

Inzwischen gibt es bereits 24 Außenstellen - unter anderem in Brüssel, Moskau oder New York. Erst Mitte Juni wurde von den drei Hochschulen ein gemeinsames Chapter in Maribor (Slowenien) eingerichtet. Das vorrangige Ziel dabei ist es, den Kontakt zu ehemaligen Studierenden aufrecht zu halten. Neben dem Fokus auf Dialog und internationaler Vernetzung, soll mit den Chapters auch der Wissensaustausch ermöglicht sowie der Bildungs- und Wirtschaftsstandort international sichtbarer gemacht werden.

Feierliche Eröffnung in Zagreb

Im Zentrum der Eröffnung am Donnerstag stand die Intention der Chapters, künftige Pläne sowie die Vorteile des Netzwerktreffens. Neben einem Poetry Slam fand auch ein Impulsvortrag zum Thema „Internationalisierung von Hochschulen und wie Alumni davon profitieren“ statt. Den Abschluss bildete ein Gespräch der leitenden Führungskräfte der drei Hochschulen.

Links: