Arbeitsunfall mit Presse: Mann in Lebensgefahr

Bei Arbeiten mit einer Ballenpresse ist ein 23-Jähriger am Sonntagnachmittag in Pusterwald im Bezirk Murtal lebensgefährlich verletzt worden: Ein spitzes Maschinenteil hatte sich in seinen Hals gebohrt.

Gegen 18.45 Uhr war der 23-Jährige mit Arbeiten zwischen einem Traktor und der Pressmaschine beschäftigt. Plötzlich kam es - aus noch unbekannter Ursache - zum Unfall: Ein spitzer Gegenstand der Maschine bohrte sich in den linken Halsbereich des Steirers.

Fremdverschulden ausgeschlossen

Zum Unfallzeitpunkt war der Mann alleine - seine Mutter brachte ihn zum nächsten Arzt, von wo aus er mit einem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Graz geflogen wurde: Der 23-Jährige schwebt in Lebensgefahr; Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden.