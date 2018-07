Volksbefragung zu Olympia 2026 fast fix

Bei der steirischen Olympiabewerbung für die Winterspiele 2026 soll jetzt doch die Bevölkerung mitentscheiden: Wie am Montag bekanntwurde, soll es eine steiermarkweite Volksbefragung geben.

Die Bewerbung von Graz und Schladming sieht Sportstätten in der ganzen Steiermark vor. So sind neben diesen beiden Städten auch die Ramsau sowie die Region Murau-Kreischberg als Olympiastandorte geplant. Daher soll es jetzt in der ganzen Steiermark eine Volksbefragung geben. Darauf haben sich am Rande des Formel-I-Grand-Prix in Spielberg Sportminister Heinz-Christian Strache (FPÖ), Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) und der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) geeinigt.

Bekannt wurde das durch eine Aussage von ÖVP-Landesrat Christopher Drexler am Rande der Budgetpräsentation des Landes: „Kollege (Finanzlandesrat Anton, Anm.) Lang und ich sind zuallererst darüber übereingekommen, dass die Machbarkeitsstudie der Stadt Graz vom Land plausibilisiert werden soll - das hat der Landtag auch von der Regierung gefordert, das werden wir tun. Zum anderen weiß ich, dass der Bürgermeister der Stadt Graz, der Landeshauptmann und der Sportminister zur Überlegung gelangt sind, diesem Projekt auch eine steiermarkweite Volksbefragung zu hinterlegen.“

„Blickt Volksbefragung positiv entgegen“

Aus dem Büro des Grazer Bürgermeisters Nagl heißt es dazu auf Radio-Steiermark-Anfrage, dass man nach den positiven Ergebnissen der Machbarkeitsstudie - mehr dazu in Olympiamachbarkeitsstudie: „Graz 2026 möglich“ (27.6.2018) - einer landesweiten Volksbefragung positiv entgegenblickt.

Dass die Bevölkerung für Olympische Spiele zu gewinnen ist, habe sich etwa zweimal bei den Salzburger Olympiabewerbungen gezeigt. Hier habe die Bevölkerung im Vorfeld jedes Mal für eine Bewerbung gestimmt, im Endeffekt ist man mit den Bewerbungen dann beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) gescheitert. Auf die Frage nach der Zeitknappheit angesprochen - der Beschluss über den Kandidatenstatus Host City fällt im Herbst -, meinte Drexler, eine Entscheidung für ein Referendum müsste mittels Landesregierungsbeschluss möglich sein, er sei sich da aber nicht sicher.

Finanzierung bleibt Thema

Zunächst sei, so Lang, die Plausibilität der Machbarkeitsstudie zu überprüfen - dann spreche nichts gegen eine Volksbefragung. Allerdings gebe es aktuell keinen finanziellen Spielraum im Landesbudget, um Olympische Spiele mitzufinanzieren.

Zwar gebe es laut der Studie Szenarien, in denen man kein Landesgeld für die Abhaltung der Spiele brauche, „nichtsdestotrotz haben wir einen Landtagsbeschluss zu erfüllen. Der Landesrechnungshof schaut sich die Studie an, auch extern lassen wir noch drüberschauen“, so Lang. „Möglichst rasch“, ergänzte Drexler.

