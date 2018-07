Volksschüler auf den Spuren Peter Roseggers

Am Montagvormittag ist der "1. Steirischer VolksSchulKalender“ präsentiert worden. Dieser entstand im Rahmen eines aktuellen Schulwettbewerbs rund um den 175. Geburtstag Peter Roseggers.

Im Vorfeld wurden steirische Volksschüler der dritten und vierten Schulstufe dazu aufgerufen, in Anlehnung an Roseggers sogenannte „Kalendergeschichten“, Sprichwörter, Geschichten, besondere Erlebnisse oder Ähnliches aus ihrem Alltag einzusenden. Die zwölf besten Beiträge wurden in dem „1. Steirischen VolksSchulKalender“ veröffentlicht.

Bunte Vielfalt trifft auf Zeitgeist

„Das Leben und Wirken Peter Roseggers sind ein Stück steirischer Identität. So freut es mich, dass sich bei diesem Schulwettbewerb unsere Jüngsten mit dieser bedeutenden steirischen Persönlichkeit auseinandergesetzt haben“, so Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP). Die Einbindung junger Menschen in kulturelle Projekte würde einen Grundstein für unsere Zukunft und eine lebenswerte Steiermark bilden.

Die Jury achtete bei der Auswahl der Siegerbeiträge darauf, dass diese die bunte Vielfalt sowie den aktuellen Zeitgeist repräsentieren. „Schreiben, Zeichnen und ebenso das Lesen fördern das Miteinander - unter den Kindern, aber auch über die Generationen hinweg", so Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner zum Projekt.

Den immerwährenden „1. Steirischen VolkSchulKalender" gibt es in der Volkskultur Steiermark GmbH und im Steirischen Heimatwerk um 15 Euro zu kaufen - zwei Euro pro verkauftem Kalender kommen der Aktion „Steirer helfen Steirern“ zugute.

