Arbeitslosigkeit sinkt weiter

Der wirtschaftliche Aufschwung sorgt auch für positive Entwicklungen am Arbeitsmarkt. Im Juni ist die Arbeitslosigkeit in der Steiermark erneut deutlich zurückgegangen. Die Arbeitslosenquote liegt derzeit bei 5,1 Prozent.

Etwas mehr als 28.600 Arbeitslose hat es im Juni in der Steiermark gegeben - um 5.600 weniger, als im Juni des Vorjahres. Dazu kommen knapp 8.000 Personen, die sich in Schulungen befinden. Besonders stark ist die Zahl der Arbeitslosen bei den unter 25-Jährigen zurückgegangen, nämlich um mehr als 20 Prozent. Aber auch in der als schwierig zu vermittelnd geltenden Altersklasse der über 50-Jährigen gab es im Juni deutlich weniger Arbeitslose als im Juni 2017.

Steiermark verzeichnet zweithöchsten Rückgang

Bereits im April dieses Jahres konnte ein starker Rückgang der Arbeitslosenzahlen verzeichnet werden - mehr dazu in Arbeitslosigkeit im April stark gesunken (02.05.18). Die Steiermark weist den zweithöchsten Rückgang aller Bundesländer auf und liegt damit deutlich über dem Österreich-Schnitt. Mit 16,3 Prozent weniger Arbeitslosen als im Vorjahr, liegt man im Juni nur hinter Tirol.

In der Steiermark macht sich die gute Wirtschaftslage bemerkbar. Laut AMS gibt es in allen Altersklassen und allen Branchen Verbesserungen. Außerdem gibt es mehr als 12.000 offene Stellen, die ebenfalls noch besetzt werden sollen. Hier sei es laut AMS meist schwierig, geeignete Fachkräfte zu finden.

