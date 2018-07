Mit Pkw abgestürzt: Mann kroch zu Straße zurück

Rund 50 Meter ist Montagabend ein 28-jähriger Mann in Ehrenhausen im Bezirk Leibnitz mit seinem Auto abgestürzt. Der schwer verletzte Mann konnte sich noch selbst aus dem Wrack befreien und zur Straße hinaufkriechen.

Am Montag gegen 20:05 Uhr fuhr der 28-Jährige mit seinem Auto im Gemeindegebiet von Ehrenhausen an der Weinstraße von Ottenberg kommend bergab in Richtung Ehrenhausen. In einer Rechtskurve kam er mit seinem Auto links von der Straße ab und touchierte einige Bäume.

Motorblock herausgerissen

Nachdem der Pkw rund 50 Meter einen Abhang hinuntergestürzt war, kam es in einem Graben auf den Rädern zum Stillstand. Am Auto entstand Totalschaden, der Motorblock wurde beim Unfall herausgerissen und lag neben dem Unfallwagen.

Schwer verletzt

Der Lenker der sich alleine im Fahrzeug befand, konnte sich selbst befreien, kroch den Abhang hinauf und blieb schwer verletzt auf der Gemeindestraße liegen. Ein vorbeikommender Autofahrer fand den Verletzten und verständigte die Rettung. Ein alarmierter Ersthelfer versorgte bis zum Eintreffen des Arztes und des Roten Kreuzes den Verletzten. Anschließend wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz eingeliefert.