Prozess gegen Identitäre beginnt in Graz

Am Mittwoch beginnt in Graz der Prozess gegen 17 Anhänger der „Identitären“. Die Anklage fußt auch auf einer Aktion, bei der am Dach des Grünen-Büros in Graz ein Transparent mit der Aufschrift „Islamisierung tötet“ angebracht wurde.

Gegenstand der Anklage sind vier Vorfälle, bei einer Aktion wurde auf dem Dach des Büros der steirischen Grünen in Graz ein Transparent mit der Aufschrift „Islamisierung tötet“ angebracht. Aufgrund dieser Aktion findet der Prozess auch in Graz statt.

Den ganzen Juli lang gelten im Grazer Straflandesgericht erhöhte Sicherheitsmaßnahmen.

Vorwürfe und Kritik

Allen 17 Angeklagten, alle Mitglieder der „Identitären Bewegung Österreich“, wird auch Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. An dieser Anklage gab es im Vorfeld des Prozesses Kritik - mehr dazu in Vor Identitären-Prozess: Kritik an Anklage. Die Staatsanwaltschaft hat auch Verhetzung, Sachbeschädigung und Nötigung angeklagt - mehr dazu in Grazer Identitäre: Prozesstermine stehen fest und in Identitäre: Vorerst kein Auflösungsverfahren.

Angeklagte aus drei Bundesländern

Vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes werden die Identitären als rechtsextreme Jugendorganisation eingestuft. Die Angeklagten sind zwischen 22 und 35 Jahre, sie stammen aus der Steiermark, Kärnten und Oberösterreich.

Vorfälle aus knapp einem Jahr

„Gegenstand der Anklage sind insgesamt vier Vorfälle, die von der Staatsanwaltschaft Graz eben als Verhetzerisch und Begehung der kriminellen Vereinigung qualifziert wurden. Diese vier Vorfälle haben sich im Zeitraum April 2016 bis März 2017 abgespielt“, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz, Hansjörg Bacher.

Öffentlichkeitswirksame Aktionen

Neben der Aktion in Graz wurde eine Vorlesung über Asyl und Migration an der Universität Klagenfurt gestürmt. Flugblätter mit der Aufschrift „Integration ist eine Lüge“ wurden verteilt. In Maria Lankowitz im Bezirk Voitsberg wurden Heiligenfiguren mit schwarzen Müllsäcken im Sinne einer Burka-Verschleierung verhüllt. Bei der vierten Aktion wurde auf dem Dach eines Hauses in Wien ein Transparent mit islamfeindlichen Parolen befestigt.

Bacher: „In verhetzerischer Absicht“

Die Staatsanwalschaft Graz geht beim Verein von einer kriminellen Vereinigung aus. Das bekräftigte auch Hansjörg Bacher: „Nachdem der Gesetzgeber seit einiger Zeit das Vergehen der Verhetzung als Vereinigungstatbestand normiert hat, und man aufgrund der Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens davon ausgehen kann, dass diese Tathandlungen in verhetzerischer Absicht gesetzt wurden, ist eben durch den Zusammenschluss, durch das organisierte Zusammenwirken, auch von einer kriminellen Vereinigung auszugehen.“

Bis zu drei Jahre Haft

Ihre laut Anklage fremdenfeindliche Ideologie verbreiten die „Identitären“ durch Störaktionen und auch durch den Verkauf von Propagandamaterial im Internet, aber „auch über einen eigens dafür errichteten Versandhandel“, so Bacher, über diesen Versand werden etwa Kleidung, Plakate und Aufkleber vertrieben. Alle Angeklagten sind derzeit auf freiem Fuß. Der Strafrahmen liegt bei bis zu drei Jahren Haft.