Europäische Theaternacht in der Steiermark

Die Steiermark ist bei der europäischen Theaternacht heuer stark vertreten. Gespielt wird am Samstag an zehn Theatern in Graz, Deutschlandsberg, Weiz und Kapfenberg.

Theater fast rund um die Uhr, das ist das Besondere an der europäischen Theaternacht. 70 Produktionen in ganz Österreich stehen am Samstag auf dem Programm, in der Steiermark nehmen zehn Institutionen teil, darunter das Grazer Schauspielhaus, im Theater Kistl in der Grazer Rechbauerstraße, oder in der Theaterfabrik Weiz.

Nadine Weixler

Ticketpreise bestimmen die Zuseher selbst

Ebenfalls außergewöhnlich die Bezahlung: Für das gesamte Angebot gilt »pay as you can/wish«, das heißt, jeder Besucher und jede Besucherin bezahlt, soviel er ausgeben kann und möchte. So bietet das Festival tatsächlich allen Interessierten die Möglichkeit, die Welt des Theaters neu oder auch erstmals für sich zu entdecken.

Theater Deutschlandsberg

Alle Produktionen speziell für die Theaternacht konzipiert

Das Programm wurde speziell für die europäische Theaternacht entwickelt und bietet etwa Daniel Glattauers “Gut gegen Nordwind” oder „Der Herr Karl“ von Helmut Qualtinger und Carl Merz im Theaterzentrum Deutschlandsberg.

Tiefe Einblicke in hintergründige Szenen, herzzerreißende Geschichten, wunderbare Klänge und nie gehörte Wortwechsel sind dabei garantiert, so die Theaternacht-Veranstalter.

Österreich seit 2011 mit dabei

Ins Leben bzw. auf die Bühne gerufen wurde die europäische Theaternacht wurde vor acht Jahren in Kroatien, mit dem Ziel zum Entdecken und Erleben der Welt des Theaters einzuladen um einen Blick auf die Vielfalt der europäischen Theaterszene zu ermöglichen.

Sendungshinweis: Der Tag in der Steiermark, 16.11.2016

Seither ist das Festival jeden dritten Samstag im November in zahlreichen Ländern Europas on stage, von Italien bis Tschechien, von der Schweiz bis Bulgarien. Im Jahr 2011 wurde die europäische Theaternacht von der IG Kultur Österreich und der IG Freie Theatearbeit nach Österreich geholt.

Gemeinsam wird ambitioniert daran gearbeitet gesellschaftliche Barrieren abzubauen und neue Publikumsschichten ins Theater zu holen und die regionale und europaweite Formenvielfalt der darstellenden Kunst zu fördern.

Links: