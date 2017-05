Der große Frühjahrsputz zieht Bilanz

Die Steiermark war vom 20. März bis 29. April 2017 beim großen steirischen Frühjahrsputz dazu eingeladen, ein Zeichen gegen das unbedachte Wegwerfen von Müll zu setzen. Am Montag zog man Bilanz - und freute sich über Rekorde.

Zehntes Jubiläum: Die Projektpartner Land Steiermark/Lebensressort, die Fachgruppe Entsorgungs- und Ressourcenmanagement der WKO Steiermark, der Dachverband der steirischen Abfallwirtschaftsverbände und der ORF Steiermark riefen heuer das zehnte Jahr infolge zum „großen steirischen Frühjahrsputz“ auf.

Rund 54.000 Menschen nahmen an der Umweltaktion teil - gemeinsam sammelten sie rund 204.000 Kilogramm achtlos weggeworfenem Müll, um ihn fachgerecht zu entsorgen.

Höhepunkt mit Aktionstag

Seinen Höhepunkt fand der große steirische Frühjahrsputz am landesweiten Aktionstag am Samstag, dem 29. April - mehr dazu in Zehnter Frühjahrsputz ging mit Rekord zu Ende (29.4.2017. Viele Altstoffsammelzentren veranstalteten sogar einen „Tag der offenen Tür“ und boten den Besuchern einen Blick hinter die Kulissen der Altstoffverwertung.

Steirischer Frühjahrsputz Zahlen und Fakten: Rund 161.000 Arbeitsstunden wurden von 53.676 angemeldeten Teilnehmer/innen geleistet, um 204.000 Kilogramm Müll einzusammeln - in etwa 100.000 ausgegebenen Müllsäcken. Auch 80.00 Infofolder wurden ausgegeben. Der große steirische Frühjahrsputz 2017 wurde mitgetragen in 281 Gemeinden

von 338 Schulen

von 24.777 Schüler/innen

von 86 Kindergärten

von 5.557 von der Berg- und Naturwacht koordinierten Mitwirkenden

von 850 Mitgliedern von Freiwilligen Feuerwehren

Im Rahmen einer Abschlussveranstaltung im ORF Landesstudio Steiermark am Montag präsentierten ÖVP-Landesrat Johann Seitinger, Daniela Müller-Mezin von der WKO Steiermark als Obfrau der Fachgruppe Entsorgungs- und Ressourcenmanagement, Wolfgang Neubauer als Obmann des Dachverbandes der steirischen Abfallwirtschaftsverbände, Hofrat Wilhelm Himmel als Nachhaltigkeitskoordinator des Landes Steiermark und ORF-Steiermark-Landesdirektor Gerhard Draxler die Bilanz der Aktion 2017 - Urkunden wurden verliehen, Preise wurden verteilt.

„Stop Littering“

Das Ziel dahinter: sogenanntes „Littering“ zu stoppen. Der Begriff kommt aus dem Englischen und bezeichnet das achtlose Wegwerfen von Abfällen an öffentlichen Plätzen und in der Natur. Denn viele Dinge, die einfach in der Landschaft „entsorgt“ werden, bleiben sehr lange in der Umwelt, bis sie vollständig abgebaut sind. Im Rahmen des großen steirischen Frühjahrsputzes wurden landesweit noch weitere Aktionen unter dem Motto „Stop Littering“ organisiert.

„Auftrag zum Weitermachen“

Bereits 2008 hatten rund 20.000 Mitwirkende beim ersten großen Frühjahrsputz mitgemacht. Diese Zahl hat sich im Laufe der Jahre enorm gesteigert: Rund 54.000 Personen haben an der Aktion 2017 teilgenommen. Insgesamt gab es in den letzten zehn Jahren rund 430.000 Anmeldungen zum „Frühjahrsputz“; dabei wurden ca. 1.600.000 Kilogramm Müll eingesammelt und der fachgerechten Entsorgung zugeführt.

Nachhaltigkeitskoordinator Himmel erläutert: „Als wir vor zehn Jahren zum ersten Mal den ‚Frühjahrsputz‘ organisiert haben, waren wir uns noch nicht bewusst, dass wir damit den Grundstein für eine steirische Erfolgsgeschichte gelegt haben. Die damals 20.000 Teilnehmer/innen waren ein Auftrag zum Weitermachen." Somit findet der große steirische Frühjahrsputz nächstes Jahr seine Fortsetzung ‒ vom 3. bis 28. April 2018.

