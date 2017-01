„Guten Morgen Österreich“ aus St. Lambrecht

Bis zum 5. Jänner ist „Guten Morgen Österreich“ zu Gast in der Steiermark. Nina Kraft und Oliver Zeisberger begleiten Sie durch den Morgen, und am Mittwoch sind sie dabei in St. Lambrecht zu Gast.

Vom Kreischberg bis Fohnsdorf Zwischen 2. und 5. Jänner kommt „Guten Morgen Österreich“ wieder aus der Steiermark. Die Stationen sind: 2. Jänner: St. Georgen am Kreischberg

3. Jänner: Murau

4. Jänner: St. Lambrecht

5. Jänner: Fohnsdorf

Von Montag bis Freitag, von 6.00 bis 9.00 Uhr, und immer in ORF 2, präsentieren jede Woche aus einem anderen Bundesland abwechselnd Eva Pölzl und Lukas Schweighofer „Guten Morgen Österreich“ - mehr dazu in Das alles ist „Guten Morgen Österreich“ (tv.ORF.at); dazu bekommen sie Verstärkung von den Moderatoren aus den Bundesländern.

In der Steiermark startet „Guten Morgen Österreich“ jedoch mit einer Premiere ins neue Jahr: Nina Kraft vertritt die urlaubende Eva Pölzl und moderiert erstmals gemeinsam mit Oliver Zeisberger. Täglich ab 6.00 Früh führt das neue Moderationsduo durch die Sendung.

Täglich gibt es eine Reihe von Studiogästen, die über Themen sprechen werden, die Österreich bewegen. Dazu werden in Ortsporträts Besonderheiten der Gemeinden dem österreichweiten TV-Publikum präsentiert, und Köche der einzelnen Gemeinden lassen in ihre Küchen blicken und verraten ihre Geheimtipps am Herd.

Am Mittwoch kommt „Guten Morgen Österreich“ aus St. Lambrecht, ein Ort, der von prächtigen Bauten und beeindruckender Natur geprägt ist.

Das ist St. Lambrecht Neben dem mächtigen Benediktinerstift zeichnet sich der Ort auch durch Karstlöcher auf der Grebenzen, dem Mühlental und dem Naturpark aus.

Tagesthema: Sternsingeraktion

Seit nunmehr schon 64 Jahren sind die Sternsinger in Österreich unter dem Stern der Nächstenhilfe unterwegs - mehr dazu in gutenmorgen.ORF.at.

Service: „Helpline"

Alles rund ums Handy und den PC: Was mache ich etwa, wenn ich mein Handy verlege oder wenn ich es verliere, gibt es externe Speichermöglichkeiten und vieles mehr. Experten verraten Tipps und Tricks.

Einfach gut: Ente in Kürbiskrokant Zum Rezept!

