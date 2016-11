Schulbau aus Holz schafft gutes Lernklima

Die Stadt Graz gehört zu den am stärksten wachsenden Zentren Mitteleuropas. Das spiegelt sich auch in steigenden Schüler-Zahlen wider. Deshalb läuft in Graz zur Zeit eine Schul-Ausbau-Offensive. Und dabei setzt man besonders auf Holz.

Die Volksschule Viktor Kaplan in Graz Andritz ist ein Beispiel wie ein Schulgebäude durch den Einsatz von Holz als Baumaterial ein völlig neues Gesicht bekommt. Der moderne Holzbau erinnert der nicht unbedingt an ein typisches Schulgebäude, und auch im Inneren der Schule fühlt man sich durch den Einsatz von Holz eher wie zu Hause.

Schulraum trägt als dritter Pädagoge zum Erfolg bei

Günter Fürntratt, von der Abteilung Bildung der Stadt Graz sagt zum neuen Konzept: „In den städtischen Schulen verbringen Kinder den ganzen Tag, wir wollen bestmögliche Bedingungen schaffen, dass sich die Kinder wohlfühlen. Der Schulraum ist ja der der dritte Pädagoge und da kann man wesentlich zum Erfolg beitragen, denn Holz ist nachgewiesenermaßen gut für die Konzentration.“

Auch für den Architekten Josef Hohensinn stand bei der Planung des Zweigeschossigen Neubaukörpers von Anfang an fest, dass Holz der beste Baustoff ist um Kindern das beste Umfeld zu bieten und das auch, wenn ein Holzbau teurer ist als ein Massivbau. Man habe es aber geschafft, den Preis zu halten und ein Schulgebäude zu gestalten, das dank großzügiger Fensterfronten lichtdurchflutet ist und offene weite Flächen bietet. Diese laden außerhalb der Klassenzimmer ein in der Bibliothek oder an anderen Plätzen zu verweilen.

Offenes Raumkonzept macht das Lernen flexibel

Und auch die Klassenzimmer sind alles andere als starr. Über Schiebeelemente führen alle Klassenräume in eine Gemeinschaftszone, die sowohl als Lern- und Freizeitzone genützt werden können. Architekt Josef Hohensinn: „Das Wichtige im neuen Schulkonzept sind die Marktplätze, wo der Unterricht aus dem Klassenzimmer hinausgeht. Das ist das Spannende für Architekten einen offenen Raum zu schaffen, wo man sich immer wieder neu gruppieren kann und lebendige Unterrichtsräume schafft.“

Bei der Auswahl des Holzes setzte man auf helles Fichtenholz im Innenraum und Lerchenholz im Außenbereich. Wobei auch die großzügigen Terassen - sofern es die Temperaturen zulassen - genützt werden.