Schiene drang in Auto ein - Pkw-Lenkerin verletzt

Eine Schiene hat am Dienstagvormittag die Windschutzscheibe eines Pkws in Rettenbach, Bezirk Deutschlandsberg. durchbrochen. Die davon am Kopf getroffene Lenkerin wurde mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen.

Gegen 9.45 Uhr war ein 64-jähriger Pensionist aus Rettenbach gemeinsam mit seinem Sohn damit beschäftigt gewesen, ein stillgelegtes Sägewerk zu räumen. Dabei brachten sie circa fünf Meter lange Eisenbahnschienen mit einem Traktor mit Frontlader zu einem 50 Meter entfernten Lagerplatz.

Überholversuch missglückte

Auf der dortigen Landesstraße fuhr der Pensionist rückwärts in Richtung Lagerplatz. Gerade als er in den Lagerplatz einbiegen wollte, versuchte eine 74-jährige Pkw-Lenkerin aus Empersdorf den Traktor links zu überholen. Dabei dürfte sie die Frontladergabel mit den Eisenbahnschienen übersehen haben.

Frau schwer verletzt

Der Pkw prallte gegen die Schienen, woraufhin eine durch die Windschutzscheibe ins Wageninnere eindrang und die Lenkerin im Kopfbereich traf - ihr Wagen rollte weiter und krachte gegen eine Mauer. Die schwer verletzte Pkw-Lenkerin wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in LKH Graz geflogen.