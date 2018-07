Swing mit den Grazer Lindy Cats

„Swing it like it’s hot“: Der Grazer Tanzverein „Lindy Cats“ bringt mit freien Tanzabenden und Workshops den Tanzstil der 20er-Jahre in Grazer Parks und Cafes. Ein besonders beliebter Swing-Tanzstil ist dabei der Lindy Hop.

„Lindy Hop, Charleston, Balboa und all diese Tänze, das waren jetzt nicht Tänze, die in irgendwelchen Tanzschulen geschmiedet wurden, sondern das sind Tänze, die in den verschiedenen amerikanischen Städten entstanden sind, zu Swing- oder zu Jazz-Musik der 20er-Jahre“, so einer der Initiatoren der Grazer „Lindy Cats“, Markus Mogg.

Was ist der „Lindy Hop“?

Der „Lindy Hop“ entstand in den 30er-Jahren in den USA - genauer gesagt in Harlem in New York, einem der Zentren afroamerikanischer Kultur in den Vereinigten Staaten. Der große Ballsaal „Savoy Ballroom“ stand allen Menschen - unabhängig von sozialer Schicht und Herkunft - offen, und hier wurde das Tanzbein zur Jazz-Musik der legendären Big Bands geschwungen. Der Paartanz entwickelte sich dabei aus Tanzstilen wie dem Stepptanz oder dem Charleston - Elemente von diesen sind im Lindy Hop erkennbar. Gleichzeitig gilt dieser als Vorläufer von Tänzen wie dem Jive oder Boogie-Woogie.

Mit der Zeit wurde Lindy Hop zum Formationstanz, der für Aufführungen am Broadway und in Hollywood gedacht war. Dabei tanzen - im Gegensatz zum Paar- oder Solotanz - mehrere Tanzpaare einen koordinierten Tanz. Die bekannteste Formationsgruppe waren die „Whitey’s Lindy Hoppers“, die vor allem auf der Bühne und im Kino begeisterte und auch spätere Generationen an Tanzbegeisterten inspirierte.

So sieht der Lindy Hop aus Einen Eindruck vom Lindy Hop konnte man bei einem Tanzabend im Grazer Postgarage Cafe bekommen.

Lindy Hop wurde aber nicht nur in Ballrooms, sondern vor allem auch auf der Straße oder in Hinterhöfen getanzt, erzählt Mogg, der auch Zeitgeschichte studiert hat und sich besonders für die Kultur der 20er und 30er interessiert.

Jeder Tanz ist anders

„Der Lindy Hop geht auch sehr gut in die Beine. Alle Swing-Tänze erlauben den Ausdruck der eigenen Persönlichkeit. Es fühlt sich jeder Tanz anders an - selbst wenn man mit der Person schon 100 mal getanzt hat“, so Mogg. „Das ist ein Tanz, in dem man sich ausdrücken kann, den man zu zweit tanzt und gleichzeitig Raum für seinen eigenen Stil und seinen eigenen Körper hat“, erzählt er weiter.

Dabei nehmen Lindy Hopper es mit Herr und Dame nicht so genau, wie es beispielweise im Ballroom üblich ist, betont Mogg: „Wir sprechen lieber von von Lead und Follow als Tanzrollen, weil auch Frauen führen, Männer folgen und viele Tanzende bei uns beide Rollen erlernen - bereits damals, in den 1930ern, prägten Frauen den Tanzstil entscheidend mit und hatten viel Freiraum sich auszudrücken.“

ORF

„Man lernt die Regeln, um sie später zu brechen“, meinen Michael Unterberger und Maria Sonnleitner - beide sind durch einen Universitätssportkurs der Uni Graz zum Lindy Hop gekommen. Sie sind aktive Mitglieder der „Lindy Cats“.

Tanzbegeisterung erleben

Mit einem Team von fünf Leuten wurde 2014 der Verein „Lindy Cats“ ins Leben gerufen. Seither ergaben sich einige Kooperationen, etwa mit dem Grazer Postgarage-Cafè, dem Forum Stadtpark oder dem Cafè „Omas Teekanne“ - und so findet einmal in der Woche ein sogenannter „Social“ - ein freier Tanzabend - statt.

Für die „Lindy Cats“ ist es wichtig, dass eine offene Atmosphäre herrscht: „Willkommen ist jeder, der sich für die Musik interessiert und gerne tanzt“, betont Mogg. Neben Lindy Hop werden, oftmals begleitet von Live-Musik, auch verwandte Stile wie etwa Chicago Stil, Dixieland Stil oder Swing Blues Stil getanzt.

ORF

Für Swinginteressierte und Tanzbegeisterte organisiert der Verein auch Workshops zu den unterschiedlichen Swing Tänzen.

Link: